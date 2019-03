Wrocław. Dzisiaj otwarcie sklepu Decathlon w Magnolii przy ul. Legnickiej (ZOBACZ ZDJĘCIA)

Na wszystkich klientów wybierających się do Decathlon Magnolia Park w dniach 15-16.03 (piątek, sobota) czekać będą sportowe niespodzianki. Sklep w zupełnie nowej odsłonie będzie można odwiedzać w godzinach 09:00 - 21:00 od poniedziałku do niedzieli (za wyjątkiem dni niehandlowych).

W sklepie będzie można znaleźć produkty do blisko 100. dziedzin sportowych. Sklep wzbogaci się m.in. o dodatkowe wejście przez strefę Food Court (1 piętro). Nowe sporty to m.in. wędkarstwo, chód sportowy, triathlon, żeglarstwo, kajakarstwo, balet. Co jeszcze nowego pojawi się w środku? Boisko do piłki nożnej, rampa do testowania deskorolek, powiększona oferta na obecne sporty, kasy samoobsługowe, strefa zamów/odbierz.