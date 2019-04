Wrocław. Dziś egzaminy gimnazjalne. Odbędą się, czy nie? Przeczytaj!

Dzisiaj, o godzinie 9. rano, miały się odbyć, we wszystkich gimnazjach, egzaminy końcowe. - Problemy mogą być wyłącznie tam, gdzie wystąpią ekstraordynaryjne sytuacje, ale liczymy, że do niczego takiego nie dojdzie - tłumaczy szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Sprawdziliśmy, jak wygląda to dziś rano we Wrocławiu.