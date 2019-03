Wrocław. Dzień Otwarty w SP 3 przy ul. Bobrzej już w tę sobotę, 9 marca (HARMONOGRAM)

Szkoła Podstawowa nr 3 przy ul. Bobrzej 27 zaprasza rodziców z dziećmi w wieku 7 i 6 lat, kandydatów do klasy 4 sportowej o profilu piłka siatkowa oraz rodziców i kandydatów do klasy 7 uniwersyteckiej z autorskim programem nauczania matematyki i informatyki na Dzień Otwarty, w najbliższą sobotę, 9 marca (od godz. 10 do godz. 14.)