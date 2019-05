Wrocław: Dzień Odry już w tę sobotę - mnóstwo atrakcji dla całych rodzin

Gry, rejsy, regaty, występy artystyczne, czy spotkania z ciekawymi ludźmi - każdy znajdzie dla siebie coś ciekawego. Zobacz, co się będzie działo we Wrocławiu z okazji Dnia Odry 2019.

Po raz kolejny święto największej wrocławskiej rzeki odbędzie się na bulwarze Xawerego Dunikowskiego. Start sobotniej imprezy zaplanowany jest na godzinę 11 i potrwa ona do 17. Cel organizatorów wydarzenia to pokazanie Odry jako doskonałego miejsca rekreacji i wypoczynku dla osób w każdym wieku, a także ważnego elementu środowiska i miejscowej gospodarki. Dzień Odry - wydarzenia Na bulwarze Dunikowskiego zaprezentuje się wiele wrocławskich organizacji. Każda przygotowała różne atrakcje dla uczestników wydarzenia. AQUAPARK

· bańki mydlane

· prace kreatywne

· wyścigi rzędów z przelewaniem kolorowej wody i balonem

· rzuty balonami wodnymi do celu

· ręcznikowy wyścig

· regaty łódek z papieru

· wyścigi w okularach 3D

· przelewanie wody na czas ZOO WROCŁAW

· zabawy edukacyjne dla dzieci

· promocja Odrarium, a w tym nowego wybiegu wydr HYDROPOLIS

· widowiskowe eksperymenty ciekawie wyjaśniające prawa fizyki WROCŁAWSKI DOM LITERATURY

· strefa kreatywnych warsztatów i zabaw z książką

· prezydent Jacek Sutryk czyta wiersze Jana Brzechwy z książki Śmiechu warte

· Natalia Lubrano czyta bajki Ludwika Jerzego Kerna z książki Bajki, bajki, bajki

· profesor Jan Miodek czyta fragmenty książki Przypadki Pantareja. Wiersze dla małych i dużych Karola Maliszewskiego

· Agnieszka Wolny-Hamkało czyta fragmenty książki Zwierzydełka Roberta Stillera

MIASTECZKO ARTYSTÓW

Na wzór paryskiego Montmartre i londyńskiego Hyde Park na bulwarze X. Dunikowskiego spotkać będzie można artystów oferujących swoje dzieła. UNIWERSYTET PRZYRODNICZY

Koło Naukowe Hydrologów i Hydrotechników

· ciecz nienewtonowska w miseczkach

· tworzenie ciepłego lodu i ciepły śnieg

· przedmuchiwanie statków na czas

· ramię hydrauliczne POLITECHNIKA WROCŁAWSKA

a) Studenckie Koło Naukowe MOS

· Arcade Machine – zbudowany przez studentów automat do gier

· Mos Tower – makieta projektu P.I.W.O. na Sky Tower umożliwiająca grę w SNAKE oraz TETRIS

· Launchpad – gra, w której chodzi o wciskanie przycisków, kiedy będą one podświetlone

· ekspresowy kurs lutowania

· tajemnicze pudełko z kocia łapą

b) CARDO – Koło Naukowe Urbanistyki

· gra planszowa w projektowanie miast przyszłości

· makieta w formie puzzli przedstawiająca fragmenty miasta

c) Koło Naukowe „Młodzi Mostowcy PWr”

· budowanie modelu mostu za pomocą wykałaczek oraz

· modele mostów z działalności Koła Naukowego

· prezentacja najpopularniejszych materiałów budowlanych wykorzystywanych w budownictwie mostowym

· kolorowanki, wykreślanki oraz zagadki o tematyce mostowej

d) Inne atrakcje Politechniki

· ósemka PWR

· wyścigi na ergometrach o puchar Viadrusa

UNIWERSYTET WROCŁAWSKI

· Muzeum Geologiczne UWr zaprasza na zajęcia „Zrób sobie amonita”

· studenci specjalizacji klimatologia i ochrona atmosfery z Zakładu Klimatologii i Ochrony Atmosfery zaprezentują odnawialne źródła energii

· pracownicy Zakładu Geografii Fizycznej przygotowali serię pokazów: Tato, czy mogę napić się wody z Odry?, Jak szybko spłynie Odra do Szczecina?, Co pływa w Odrze?

· niezwykłe doświadczenia przedstawią również pracownicy Wydziału Fizyki i Astronomii, którzy odpowiedzą na pytania: Czy słabeusz może podnieć tonę? Jak zrobić najprostszą pompę? Czy ciała mogą się toczyć pod górę? EKOPOTENCJAŁ

· warsztaty z upcyclingu: ozdoby z wikliny papierowej i kwiaty z wytłaczanek po jajkach,

· wystawa mebli z bębna pralki,

· gry i zabawy dla dzieci: ekologiczne puzzle, ekologiczne memory,

· łowienie śmieci z ocenu,

· wielkoformatowa gra planszowa 4x4 m o segregacji odpadów. LABORATORIUM KREATYWNOŚCI

· strefa chillout dla dzieci

· strefa robotów UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY “ŻEGLARZ”

· prezentacja łódek regatowych dla najmłodszych – Optimist wraz z osprzętem i żaglami

· prezentacja łodzi regatowych – Cadet, na której pierwsze kroki stawiali nasi Olimpijczycy

· zawodnicy klubu opowiedzą o tym, jak wygląda życie żeglarza i jakie są możliwości uprawiania żeglarstwa w naszym mieście

· pokazowe regaty dzieci

FUNDACJA OTWARTEGO MUZEUM TECHNIKI

· zwiedzanie statków Nadbór i Wróblin oraz barki (zacumowane naprzeciwko gmachu głównego Politechniki Wrocławskiej)

· oglądanie sprzętu elektronicznego wykorzystywanego w żegludze śródlądowej

· warsztaty modelarskie dla dzieci

· projekcje filmów i prezentacje multimedialne związane z historią żeglugi na Odrze FUNDACJA HOBBIT

· regaty: 2. Kajakarskie Mistrzostwa Bastionu Ceglarskiego, 1. Otwarte Mistrzostwa Wrocławia na deskach SUP, 1. Mistrzostwa Wrocławia w Kolarstwie Wodnym

· pływanie na jachtach

· warsztaty pływania na desce SUP

· nauka pływania na rowerze wodnym

· wspinaczka, łuk, rzut obręczą do celu, rzut woreczkiem do celu FUNDACJA OnWater.pl

· warsztaty Akademia Węzłów

· warsztaty hydroponiczne i robienia ogrodów domowych

· tor kapslowy na planie Wrocławskiego Węzła Wodnego autorstwa wrocławskiego rysownika Andrzeja Tylkowskiego WROCŁAWSKIE HOSPICJUM DLA DZIECI

· zaplatanie warkoczyków

· malowanie twarzy dzieciom

· bańki mydlane HOSPICJUM DLA DZIECI DOLNEGO ŚLĄSKA

· Mobilny Punkt Poboru Dobra, w którym będzie można dowiedzieć się o działalności instytucji oraz skorzystać z atrakcji dla dzieci: malowania twarzy, czytania bajek, dmuchania balonów itp.).

· kiermasz, z którego dochód przeznaczony zostanie na podopiecznych fundacji FUNDACJA DKMS

· rejestracja potencjalnych dawców szpiku

· zbiórka funduszy pod nazwą „Zostań bohaterem znad Odry! Zarejestruj się dla Piotra i innych!”.

SMART CITY

· drukarka 3D, VR (rozszerzona rzeczywistość w tematyce Odry)

· Planeta Robotów – zabawa klockami Lego Mindstorms przeznaczonymi do nauki robotyki

· Roboklocki – zabawa klockami Lego Education dla maluchów DOLNOSLĄSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA

· oferty różnorodnych atrakcji naszego regionu

· szeroka informacja turystyczna na temat dolnośląskich szlaków i atrakcji turystycznych

· wirtualny spływ pontonowy przełomem bardzkim z firmą Ski Raft

· Piernikarnia Wrocławska

· JumpWorld ZWIEDZANIE BULWARU Z PRZEWODNIKIEM

Michał Karczmarek – przewodnik miejski – zaprasza na spacer pn. Wrocławskie bulwary i wyspy (grupa nie może liczyć więcej jak 25 osób).

· czas trwania spaceru do 1h

· miejsce spotkania przy pomniku Zalanym artystom

· godziny rozpoczęcia: 11.00, 12.15, 13.30

· trasa: bulwar Xawerego Dunikowskiego, most Piaskowy, wyspy: Daliowa, Piaskowa, Bielarska, Słodowa, Młyńska, mosty Młyńskie, Ostrów Tumski, bulwar księdza Aleksandra Zienkiewicza, most Tumski, Wyspa Piaskowa, bulwary Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Piotra Włostowica, most Piaskowy, bulwar Xawerego Dunikowskiego. WODNA SŁUZBA RATOWNICZA

· rzuty do celu na wodzie

· pokazy ratownictwa PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE I REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU

· 10.00–13.00 zwiedzanie Jazu Wrocław I (poniżej mostu Pomorskiego) z przewodnikiem (Wejścia zaplanowano co 30 minut dla grup maksymalnie 15-osobowych. Wstęp jest bezpłatny. Nie obowiązują wcześniejsze zapisy.)

FUNDACJA INTERSTELLAR

Członkowie Fundacji opowiedzą, czym jest improwizacja teatralna, przedstawią grupy zajmujące się improwizacją we Wrocławiu, pokażą, na czym polegają warsztaty z improwizacji oraz zachęcą do udziału w wydarzeniach kulturalnych z improwizacją w tle. Organizatorzy przygotowali także zabawy dla dzieci oraz dla dorosłych i młodzieży. DEPARTAMENT ZRÓWNOWAZONEGO ROZWOJU

a) Biuro Ochrony Przyrody i Klimatu

· gra, która polega na odgadywaniu gatunków ryb oraz ptaków z gotowych plansz i kart

· kolorowanki

b) Biuro Wody i Energii

· warsztaty i gra planszowa dla dzieci

· zdrojownia WYŻSZA SZKOŁA PRAWA

· możliwość zrobienia zdjęcia w jednej z czterech tóg (fioletowej sędziego, zielonej adwokata, czerwonej prokuratora, niebieskiej radcy prawnego)

· poduszka daktyloskopijna – pamiątkowy odcisk palca

· kolorowanki nawiązujące do kierunków studiów WSP SZKOŁA WYŻSZA RZEMIOSŁ ARTYSTYCZNYCH I ZARZĄDZANIA

· biżuteria stworzona przez studentów

· warsztaty szlifowania bursztynu WROCŁAWSKIE CENTRUM SENIORA

· możliwość wyrobienia Wrocławskiej Karty Seniora URBANCARD PREMIUM

· informacje na temat bezpłatnego programu zniżek dla mieszkańców płacących podatki we Wrocławiu Warto wybrać się także w rejs – Katamaranem (bilety w cenie ulgowych) lub Wratislavia (część dochodu zostanie przekazana Wrocławskiemu Hospicjum dla Dzieci). Na nabrzeżu podziwiać będzie można sprzęt ratowniczy i łodzie m.in. WOPR-u i Policji Wodnej. Na swoje stoiska zapraszają także Marina Viator i Technikum Żeglugi Śródlądowej.

Policja oznakuje chętnym rowery, a tuż obok w serwisie rowerowym będzie można zasięgnąć porady na temat swoich jednośladów. Straż Miejska opowie o bezpieczeństwie i ekologii. Atrakcja to alkogogle, które służą do demonstracji upośledzenia zmysłów występującego po spożyciu alkoholu. Do wygrania w konkursach m.in.:

· nagrody rzeczowe

· pakiety z voucherami rodzinnymi do Muzeum Pana Tadeusza

· wejściówki do ZOO

· wejściówki do Aquaparku

· bilety na rejsy City Boats Z Okazji Dnia Odry przed zwiedzającymi drzwi otworzy także Muzeum Miejskie Wrocławia, które zorganizowało trzy wydarzenia związane z naszą rzeką – wystawę pokonkursową medali i małych form rzeźbiarskich oraz dwa spotkania z Odrą podczas warsztatów w terenie i w Arsenale Miejskim. Odra - atrakcja czy problem? Dziś potencjał największej dolnośląskiej rzeki nie jest w pełni wykorzystywany. Wrocławscy urzędnicy zapewniają, że zmiana tego stanu rzeczy to ich priorytet. Przed II wojną światową mieszkańcy chętnie pływali po Odrze, plażowali, kąpali się w specjalnych basenach zanurzonych przy brzegach, a zimą jeździli po niej na łyżwach. Dzięki rzece Wrocław był wówczas jednym z ważniejszych ośrodków handlowych, bez problemu kupowano tutaj na przykład świeże morskie ryby. Dzisiaj Odra wydaje się być trochę zapomniana. Ma się to zmienić za kilka lat, kiedy powstanie we Wrocławiu pierwsza marina z prawdziwego zdarzenia. Teraz wodniacy przypływający do naszego miasta nie mają gdzie zatankować swoich statków, nalać wody, a nawet oddać ścieków, które niejednokrotnie lądują po prostu w wodzie. W konsekwencji zainteresowanie stolicą Dolnego Śląska przez pływających turystów nie jest duże.

