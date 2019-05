Wrocław. Dzieci przebrane za misie wchodziły do zoo za darmo. Zobacz zdjęcia

Świętując pierwszy Międzynarodowy Dzień Niedźwiedzia fundacja DODO i wrocławskie zoo, dzięki wsparciu ludzi dobrej woli, chcą zbudować "dom" dla dwóch niedźwiedzi himalajskich w laotańskim sanktuarium w Luang Prabang, które prowadzi organizacja Free the Bears. Niedźwiedzi, które przeszły przez piekło i nie wiedzą jak być niedźwiedziem. To w sanktuarium mają odnaleźć godne warunki i dożyć w spokoju swoich dni, bo do środowiska naturalnego nie mogą wrócić

We wrocławskim zoo mieszka sześć niedźwiedzi reprezentujących dwa gatunki – niedźwiedzie brunatne i himalajskie. Zatem Przemisia, Kora, Mania, Całka i Józek, zostali naturalnymi ambasadorami swoich "braci" z Laosu.

Niedźwiedzie otrzymały dziś okolicznościowy tort z melonów, warzyw, jajek i makreli, a opiekunka zwierząt Beata Niewęgłowska opowiadała, dzieciom zgromadzonym tłumnie przy wybiegu, ciekawostki o tych zwierzętach i odpowiadała na pytania.