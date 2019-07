Wrocław. Działka na Kępie Mieszczańskiej sprzedana. Kto ją kupił i za ile?

Nowym właścicielem został wrocławski deweloper Archicom, który zaproponował cenę 40 mln zł (Archicom poinformował, że cena po bonifikacie wyniosła 40.474.318,50 zł netto) Wojsko wystawiło nieruchomość z ceną wywoławczą 16,1 mln zł.

Archicom zapewne na nowo nabytej działce wybuduje mieszkania. Będzie to kolejna inwestycja tej spółki na Kępie Mieszczańskiej: do tej pory powstał tam River Point – zespół trzech dziesięciokondygnacyjnych budynków mieszczących 250 mieszkań.

Powierzchnia gruntu działki, która dziś zmieniła właściciela wynosi 1,34 hektara, a powierzchnia użytkowa 2 709 mkw. Teren dotychczas pełnił funkcję magazynową. Jest na nim kilka budynków o łącznej powierzchni użytkowej 525 mkw. Jeden z nich to dawna stajnia 2 regimentu artylerii polowej wpisana w 2004 r. do rejestru zabytków, która w ostatnich latach pełniła funkcję wojskowego archiwum.

Plan zagospodarowania przestrzennego wskazuje, że ten teren przeznaczony jest pod zabudową mieszkaniową wielorodzinną i usługi. Dopuszczalna wysokość zabudowań do 22 m. Nieruchomość jest w strefie ochrony konserwatorskiej – jest to teren dawnych bastionów – reliktów zabytkowej architektury obronnej. Nowy właściciel przed przystąpieniem do prac będzie musiał przeprowadzić badania archeologiczne.