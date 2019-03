Wrocław. Dwaj przedsiębiorcy podejrzani o handel ludźmi. Grożą im co najmniej trzy lata więzienia

Podejrzani przedsiębiorcy ściągnęli do Polski 51 obywateli Filipin. Zdaniem prokuratury wprowadzono ich w błąd co do wysokości zarobków w Polsce, a po przyjeździe do kraju odebrano paszporty. Biznesmeni do winy się nie przyznają i zapewniają, że wszystko było załatwiane uczciwie i zgodnie z prawem.

Handel ludźmi to bardzo poważne przestępstwo. Grozi za nie co najmniej trzy lata więzienia. Sprawę ujawnili policjanci z Komendy Powiatowej w Oleśnicy i Komendy Wojewódzkiej we Wrocławiu. W piątek wieczorem dwaj przedsiębiorcy zostali zatrzymani. Prowadzili we Wrocławiu kilka firm m. in. agencję pracy tymczasowej. Zatrudniała ona od kilku tygodni Filipińczyków m. in. w tartaku działającym na terenie powiatu oleśnickiego.

Co ważne. Filipinczycy przyjechali do pracy do Polski legalnie. Załatwiono wszelkie niezbędne formalności. Zapewniono im mieszkanie w dobrych warunkach i wyżywienie. W czym więc problem, że po przyjeździe do Polski obywatelom Filipin odebrano paszporty. Takie zachowanie to jedno ze "znamion" przestępstwa handlu ludźmi. Poza tym rzekomo na Filipinach obiecywano im znacznie wyższe zarobki niż rzeczywiście mają zarabiać w tartaku. Ale podejrzani przedsiębiorcy - jak się dowiadujemy nieoficjalnie - upierają się, że to bzdura. Żeby to wyjaśnić prokuratura będzie musiała wystąpić o pomoc prawną do Filipin.