Wrocław. Dwa budynki Centrum Południe pną się do góry. Będą kosztować prawie ćwierć miliarda złotych

Czternaście pięter trzonu wieżowca Skanska stoi już między ulicami Powstańców Śląskich i Gwiaździstą, ale oficjalne wmurowanie kamienia węgielnego odbyło się w środę, 17 kwietnia. Obecni na uroczystości przedstawiciele branży budowlanej, architekci, partnerzy biznesowi usłyszeli od Jacka Barskiego z Departamentu Strategii i Rozwoju Miasta, że mieszkańcy czekali na tę inwestycję od bardzo dawna. Urzędnik wyraził nadzieję, że Centrum Południe stanie się wizytówką miasta.

W pierwszym etapie powstają dwa biurowce mające 15 i 6 pięter o powierzchni łącznej ok. 26 000 mkw. Wyższy gmach dzięki nowatorskiej technologii powstawał z prędkością 11 cm na godzinę. Plan zagospodarowania przestrzennego ogranicza wysokość budowli do 60 metrów. Jest to największa inwestycja Skanskiej we Wrocławiu. Koszt pierwszego etapu to ponad 222 000 000 zł. W całym Centrum Południe do wynajęcia ma być 75 000 mkw. powierzchni, a pracę tam może znaleźć 9000 – 1000 osób.

Termin oddania tego etapu inwestycji to 3 kwartał 2020 r. Przedstawiciele Skanskiej zaznaczają, że czas realizacji pozostałych etapów uzależniony jest od rynku budowlanego, ale zapewniają, że kolejne budynki, jeszcze dwa 15-piętrowe i jeden 6-piętrowy, także powstaną.

Główne wejście na teren Centrum Południe – nazwane placem Sztuki – jest usytuowane na rogu Powstańców Śląskich i Szczęśliwej. W gmachach będą biura, a na parterze lokale usługowe – od strony ul. Powstańców Śląskich z ofertą raczej dla okolicznych mieszkańców, a wewnątrz terenu inwestycji dedykowane pracownikom biur. Na dwupoziomowym parkingu podziemnym znajdzie się miejsce na ponad 300 samochodów. Powstaną też parkingi rowerowe, winda dla rowerów i stacje napraw.

Anna Kurowska z biura architektonicznego APA Wojciechowski podkreślała, że kiedy projektanci pojawili się na działce, zaskoczyły ich wydeptane na całym placu ciągi piesze. Opracowany projekt zachowuje te przedepty, co będzie wygodne dla okolicznych mieszkańców. - Projekt jest nanizany na istniejącą siatkę dróg. Postanowiliśmy też odtworzyć dawną ul. Lwowską w jej historycznym miejscu wraz z przebiegającymi tamtędy torami – mówiła architekt prowadząca.

Nowa inwestycja wg założeń projektantów ma żyć także poza godzinami pracy biur i mieć wymiar socjalizujący i budujący więzi społeczne. Służyć temu będzie przestrzeń rekreacyjna – aż 25% obszaru inwestycji to tereny zielone – wchodzące w tę przestrzeń punkty gastronomiczne, uwzględnienie potrzeb osób niepełnosprawnych. W Centrum znajdzie się też punkt upamiętniający mszę św. z udziałem papieża Jana Pawła II w 1997 r.

Nowe biurowce Skanskiej to pierwsze realizacje we Wrocławiu z certyfikatem WELL – kładącym nacisk na zdrowie i komfort użytkowników budynków. Inwestor zwraca również uwagę na sposób zarządzania budynkiem i biurami: aplikacja i oprogramowanie webowe Connected by Skanska zawiera m.in. wirtualną recepcję, przewodnik po budynku, lokalizator, system do zarządzania rezerwacjami sal i sterowania elementami środowiska pracy.