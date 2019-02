Wrocław. Drogowy horror na ul. Hubskiej trwa. Kolejny przetarg na budowę unieważniony. Powód?

Jedyna firma - konsorcjum wrocławskich firm Rotomat i Elektrotim - zgłosiła chęć budowy drogi rowerowej za cenę o 420 tys. zł wyższą niż budżet zaplanowany przez miasto na inwestycję - 1,2 mln zł. Wrocławskie Inwestycje unieważniły przetarg.

Urzędnicy postanowili nie dokładać pieniędzy. Najprawdopodobniej ogłoszą nowy przetarg. Droga rowerowa wzdłuż ul. Hubskiej ma zostać zbudowana na odcinku od skrzyżowania z ul. Glinianą do ul. Kamiennej i wzdłuż fragmentu ul. Bardzkiej do skrzyżowania z ul. Armii Krajowej. Będzie miała 700 metrów długości i pozwoli Co ważne dla kierowców, nie zostanie zbudowana kosztem węższej jezdni. Od skrzyżowania z ul. Glinianą do św. Jerzego zostanie zbudowana na istniejącym chodniku, a dalej do ul. Kamiennej - kosztem pasa zieleni.

Wciąż zawieszony jest też znacznie bardziej newralgiczny remont ul. Hubskiej - pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Dyrekcyjną i Suchą a ul. Glinianą. Wiadomo, że oddanie ulicy do użytku opóźni się o kolejne kilka tygodni. Wrocławskie Inwestycje musiały unieważnić przetarg, ponieważ w elektronicznych dokumentach przesłanych przez jedyną startującą w nim firmę zabrakło podpisów.

Pierwotnie remont miał się skończyć we wrześniu 2018. Teraz najbliższy możliwy termin to maj lub czerwiec 2019. Miasto w ubiegłym tygodniu rozpisało kolejny przetarg. Firmy, które zechcą dokończyć prace po wyrzuconej w grudniu z placu budowy hiszpańskiej Balzoli, poznamy na początku przyszłego tygodnia. Miasto nie zwiększyło jednak funduszy, które przeznaczy na dokończenie remontu ul. Hubskiej. W dalszym ciągu będzie to 15,7 mln zł na główne prace i 873 tys. zł na przebudowę światłowodów należących do Orange, które biegną pod drogą. W unieważnionym przetargu obie oferty były wyższe łącznie o blisko 6 mln zł niż budżet przeznaczony na inwestycję.