Wrocław. Dlaczego policjanci jedzą na podłodze? Bo ich dowódca...

Bo dowódca – jakoby za karę – zabrał im z szatni stoły i krzesła. Nie za karę tylko na czas uporządkowania szatni – odpowiada rzecznik Komendy Wojewódzkiej Krzysztof Zaporowski.

Zdjęcia znaleźliśmy na profilu „Mundurowi Dziękują Rządowi” na portalu społecznościowym facebook. Z komentarza wynika, że zostały zrobione w koszarach Oddziałów Prewencji Policji. Mieszczą się one w kompleksie przy ul. Połbina. Ma to być szatnia 2 Kompanii Oddziałów Prewencji.

„Skąd tyle wakatów w Policji? No k… , niepojęte, czemu ludzie się do służby nie garną… - pisze autor komentarza przy zdjęciach. "Tak policjanci z Kompanii 2 OPP Wrocław spędzają czas w szatni. W dniu wczorajszym [czyli 28 maja – M.R.] dowódca nakazał zabranie stołów z powodu jego zdaniem panującego brudu. Natomiast w dniu dzisiejszym pozbawił podległych policjantów krzeseł".

„Brud w szatni???, a gdzie pani sprzątaczka, policjant nie jest od sprzątania pomieszczeń, niech się przyłoży solidnie do pracy to jej obowiązek, policjant ma mieć zapewnione warunki pracy, gratuluje przełożonego ze tak podchodzi do sprawy !!! WSTYD !!! WSTYD!!! WSTYD !!! „ - to jeden z komentarzy internautów. Inny w ostrych słowach stwierdza, że to co widać na zdjęciach to „nękanie, złamanie zasad BHP i kodeksu pracy”.

Rzecznik dolnośląskiej policji inaczej interpretuje całe zdarzenie. - Informuję, że przedstawione zdjęcia w sposób nieobiektywny pokazują całą sytuację – mówi nam. - Szatnia to pomieszczenie, które służy funkcjonariuszom do przebierania się i pozostawienia swoich rzeczy. Mając na uwadze porządek i higienę w miejscu pracy, stoły i krzesła zostały wyniesione z pomieszczenia, tylko i wyłącznie na czas uporządkowania szatni, o czym funkcjonariusze doskonale wiedzieli.