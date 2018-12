Wrocław. Dawny szpital przy Poniatowskiego już nie straszy. Będą w nim mieszkania [ZDJĘCIA]

Na terenie dawnych klinik przy zbiegu ulic: Bema, Poniatowskiego i Prusa powstaje osiedle Lokum Vena. Znajdzie się w nim w sumie 270 mieszkań. 89 z nich powstanie w zabytkowym budynku z czerwonej cegły stojącym przy samej ul. Poniatowskiego, którego generalny remont dobiega końca. Końca dobiega gruntowny remont ceglanej elewacji, która nie straszy już brudem oraz montaż nowego dachu. Budynek ma już też nowe okna. Obecnie trwają prace wewnątrz.

Wokół zabytkowych budynków powstają też nowe bloki. Znajdzie się w nich 181 apartamentów. Właściciele lokali położonych na parterze, do dyspozycji będą mieli także nieduże ogródki.

Na dziedzińcu pomiędzy budynkami powstanie ogród, w którym znajdą się stylizowane ławki, latarnie, plac zabaw, fontanna, a także droga dojazdowa i chodniki. Osiedle zostanie ogrodzone odrestaurowanym płotem.

Na początku 2016 r. teren po dawnym szpitalu od Uniwersytetu Medycznego kupił Lokum Deweloper. Budynku nie udawało się sprzedaż aż osiem lat. Pierwotnie cena wywoławcza wynosiła 20 mln zł, potem zmniejszono ją do 14,5 mln. Ostatecznie teren wraz z budynkami został sprzedany za niespełna 13,5 mln zł. Przy zbiegu ul. Bema, Poniatowskiego i Prusa do 2008 roku mieściła się Katedra i Klinika Gastroenterologii i Hepatologii, Katedra i Klinika Angiologii, Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii, Katedra Klinika Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Transplantacyjnej oraz I Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej. Później kliniki przeniesiono do szpitala przy ul. Borowskiej.