Wrocław. Dawne kino "Lwów" sprzedane za prawie 3 miliony złotych. Kto je kupił? Co w nim będzie?

- Bardzo zależało nam na znalezieniu inwestora, który wyremontuje ten niezwykle wartościowy obiekt, zadba o niego i na nowo tchnie w niego życie. Cieszę się, że po kilkunastu miesiącach starań i rozmów z różnymi podmiotami w końcu nam się udało. Wejście nowego właściciela oznacza nową formę działalności, oczywiście zgodną z przyjętym przez radę miejską planem zagospodarowania przestrzennego. Uratowaliśmy cenny budynek, a przy okazji pozyskaliśmy środki finansowe, które będziemy mogli zainwestować w modernizację pozostałych kin w regionie należących do Dolnośląskiego Centrum Filmowego. Są one dziś w złym stanie, a bez zastrzyku gotówki i remontów skazane by były na likwidacje – informuje Jarosław Perduta, dyrektor Dolnośląskiego Centrum Filmowego.

Spółka Platinum Wellness zamierza w budynku po dawnym kinie „Lwów” stworzyć pierwszą we Wrocławiu placówkę Smart Gym.

- Mając na uwadze ogromną wartość historyczną i kulturalną obiektu, zamierzamy zrealizować w nim klub fitness inny niż wszystkie dotychczas powstałe. Podstawą do przeprowadzenia planowanych prac będzie szacunek do historii tego miejsca - mówi Justyna Walas-Wysocka, dyrektor ds. inwestycji w Platinium Wellness. - Jesteśmy dumni, że będziemy mogli prowadzić naszą placówkę w tym wyjątkowym obiekcie i dołożymy wszelkich starań, aby w żaden sposób nie naruszyć wartości, które reprezentuje - dodaje.

Budynek dawnego kina „Lwów” ze względu na zły stan techniczny został zamknięty w 2011 roku i od tego czasu nie prowadzono w nim działalności kinowej.

W tym okresie we Wrocławiu powstały nowe kina. Obecnie w stolicy Dolnego Śląska funkcjonuje około 80 sal kinowych.

- Jednocześnie wszelkie próby zorganizowania w obiekcie innej działalności prowadzonej przez instytucję kultury wiązałoby się z koniecznością zainwestowania nawet kilkudziesięciu milionów złotych, których ani budżet miasta, ani budżet województwa w ciągu najbliższych lat nie byłby w stanie sfinansować. Zgodnie z założeniami, nowy właściciel w ciągu najbliższych miesięcy rozpocznie prace inwentaryzacyjne i projektowe - informuje Perduta.

Ostateczny termin oddania do użytku nowej inwestycji nie jest jeszcze znany.