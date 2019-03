Wrocław daje radę ze śmieciami. [ZDJĘCIA super śmieciarki, która niebawem wyjedzie na ulice miasta!]

Gdy myślimy o ekologii we Wrocławiu to na pierwszym miejscu pojawia się skojarzenie: powietrze. Stolica Dolnego Śląska notuje częste przekroczenia norm zanieczyszczenia powietrza. Czy i w tej sprawie WPO Alba podejmuje jakieś działania?

We Wrocławiu zanieczyszczenie powietrza ma głównie charakter komunalny. Wynika ono z tego, co trafia do pieców w gospodarstwach domowych. Jednak zanieczyszczenia komunikacyjne również nie są bez znaczenia i na pewno należy je zmniejszać. Z tego względu w ciągu ostatnich 6 miesięcy zakupiliśmy 6 śmieciarek z napędem gazowym, na gaz CNG. Od początku roku korzystamy z pierwszych osobowych samochodów elektrycznych, są cztery i czekamy na kolejne. Myślę, że fakt, że łącznie zainwestowaliśmy 5 milionów złotych w pojazdy zero i niskoemisyjne, obrazuje jak ważna jest to dla nas sprawa. Ponadto, jak wykazały badania, czyszczenie ulic, stosowanie polewaczek pozwala podnieść jakość powietrza, a to też część naszej działalności. W tej sprawie Ekosystem podejmuje działania , Czekamy na kolejne kroki.

Jeśli już mowa o powietrzu, to pożary składowisk też są zagrożeniem. Pojawiły się w mediach ostatnio reportaże, które pokazują WPO Alba – mówiąc ostrożnie – w niekorzystnym świetle, łączą z niedawnym pożarem. Jak jest w rzeczywistości?

Obok terenu WPO Alba zapaliło się nielegalne składowisko. Chyba nikogo nie dziwi, że pomagaliśmy straży w gaszeniu, udostępniliśmy nasze hydranty, oraz ładowarki do rozgarniania pogorzeliska. Takie nielegalne składowiska to problem w skali kraju. Przed pożarami odpadów ma nam pomóc strzec się m.in. monitoring. Dodajmy, że staje się on obowiązkowy, wynikający z prawa, nowym wymogiem prawnym będzie również wykonanie operatu przeciwpożarowego. Podkreślam to, bo we wspomnianym materiale nawet kwestie kamer i ogrodzenia poruszono jako coś niezwykłego, co więcej negatywnego. Natomiast jeśli chodzi o meritum tych zarzutów, które formułował pozornie bezstronny człowiek, a w rzeczywistości mąż kobiety zatrudnionej w konkurencyjnej firmie, spółka zagospodarowywała odpady komunalne legalnie na Regionalnych Instalacjach Przetwarzania Odpadów Komunalnych. Nie zgodziliśmy się z otrzymaną karą i postępowanie prawne w tej sprawie trwa nadal. Nie jesteśmy w jakiś uprzywilejowany sposób traktowani. Nie ma też mowy o wykreśleniu z Rejestru Działalności Regulowanej. Jeśli chodzi o te reportaże, to chcę powiedzieć, że podjęliśmy stanowcze kroki prawne, zarówno cywilne jak i karne. Niestety im bliżej terminów ogłaszania przetargów, tym więcej informacji w mediach i dodajmy, że informacji manipulowanych. Wiemy, iż materiały przygotowywała wynajęta agencja PR z Warszawy. Świadczy to jedynie, że konkurencja – parafrazując – brzytwy się chwyta. Jedyna sytuacja, którą uważam za normalną, zdrową, to konkurowanie na jakość usług.