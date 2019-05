Wrocław. Czy przejście pod pl. Jana Pawła II może się zawalić? Przeczytaj!

Od dłuższego czasu przejście w tym miejscu jest, zdaniem mieszkańców, po prostu niebezpieczne.

Według relacji naszego czytelnika, pana Radosława, na początku ubiegłego tygodnia przy wejściu na peron tramwajowy w kierunku ulicy Ruskiej, spadł na podłogę spory kawałek tynku z sufitu. Pani Małgorzata, która pracuje w jednym z tamtejszych sklepów, opowiada, że podczas ulewnych deszczów, woda leje się obficie po ścianach, a na schodach trzeba układać dodatkowe deski lub palety, żeby dało się w ogóle po nich iść.

Ewa Mazur, rzecznik Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu zapewnia, że konstrukcja samego przejścia nie jest zagrożona. Przyznaje jednak, że to problematycznie miejsce i rozumie, że przecieki i woda kapiąca ze stropów są dużym dyskomfortem dla mieszkańców.

- Z tą sytuacją walczymy od lat. Dotyczy ona także innych przejść wybudowanych we Wrocławiu w latach 70. i 80. ubiegłego stulecia. Nie zostały one do końca prawidłowo zaprojektowane. W planach nie uwzględniono odwodnienia, czyli systemu, który odprowadza wodę opadową z jezdni znajdującej się powyżej. Z przeciekami walczyliśmy kilka lat temu w lokalach usługowych, tam ten problem udało się zlikwidować, natomiast w głównym korytarzu woda co jakiś czas się pojawia - mówi.