Wrocław. Czy przedszkola i szkoły będą we wtorek otwarte? Przeczytaj!

Dyrektorzy zgodnie radzą rodzicom: jeśli tylko możecie, zostawcie dzieci w domach. Szanse na zajęcia w przedszkolach są bliskie zeru. Łatwiej jest w szkołach. W większości z nich w świetlicach mogą zająć się kilkudziesięciorgiem dzieci.

W poniedziałek w szkołach i przedszkolach we Wrocławiu zjawiło się w sumie ponad 2000 dzieci.

- Biorąc pod uwagę liczbę niestrajkujących, a także opiekunów, którzy mogą zająć się dziećmi, jesteśmy w stanie zapewnić opiekę nad trzykrotnie większą liczba dzieci i młodzieży – zapewniła dziś wiceprezydent Wrocławia Ranata Granowska. Przyznała jednocześnie, że sytuacja bardzo szybko się zmienia i skala strajku może być w kolejnych dniach inna niż dziś.

We wtorek dyrektorzy spodziewają się w szkołach i przedszkolach już znacznie większej grupy dzieci. Wiele z nich pocałuje klamki. Zwłaszcza w przedszkolach.

- Musiałam się zdecydować na zamknięcie przedszkola i poinformowanie rodziców, by nie przyprowadzali dzieci - powiedziała nam Magdalena Kotlarz-Michalska, dyrektor Przedszkola nr 52 z ul. Łączności. - U mnie wszyscy nauczyciele strajkują i nie jestem w stanie zapewnić opieki naszym wychowankom. Obawiam się że taka sytuacja utrzyma się do końca strajku - dodaje.

Podobnie jest w Przedszkolu nr 34 przy ulicy Gdańskiej. - U nas też wszyscy opowiedzieli się za strajkiem, zostałam praktyczne sama - usłyszeliśmy od dyrektor placówki, Elżbiety Taźbirek. Nie tylko nie widzi możliwości organizowania opieki dla dzieci w przedszkolu, ale i jakichkolwiek wyjść do zoo, Aquaparku czy Hydropolis, które proponował rodzicom prezydent Jacek Sutryk. - To muszą być zorganizowane grupy pod opieką wychowawcy, nie zdecyduję się na powierzenie moich przedszkolaków rodzicom, nie mogę tego zrobić - wyjaśnia.

Przyznaje, że wypisuje rodzicom zaświadczenia, że nie jest w stanie organizować takich grup. W podobny sposób strajk dotknął wiele innych przedszkoli, łańcuch na bramie wjazdowej i zamknięte na głucho drzwi zastaliśmy na przykład w Przedszkolu nr 28 przy ul. Orlej. Tam także zastrajkowali praktycznie wszyscy wychowawcy.

- Na razie do dyspozycji mam sześciu nauczycieli. Dziś w przedszkolu mam też tylko sześcioro dzieci. Nie wiem, jak będzie wyglądała sytuacja jutro - przyznaje Edyta Krajewska, dyrektor Przedszkola nr 32 przy ul. Kłodzkiej.

Przedszkole nr 9 Mały Czytelnik przy ul. Wieczystej 105 było zamknięte dla dzieci. W sekretariacie poinformowano nas, że 100 proc. wszystkich pracowników przystąpiło do strajku, w związku z czym nie ma osób, które mogłyby zająć się przedszkolakami. Nad tym co będzie dalej, zastanawia się teraz dyrekcja.

W przedszkolu nr 14 Kowaliki przy ul. Kwidzyńskiej również nie ma nauczycieli do opieki nad dziećmi.

- Zdecydowaliśmy wspólnie z radą rodziców, że codziennie przed 8 rano na stronie przedszkola będzie pojawiać się informacja, czy w dalszym ciągu trwa strajk - mówi Joanna Mielcarek, dyrektor tego przedszkola. - To byłoby niepoważne, gdybym ja, będąc sama w placówce z dwójką innych osób z obsługi, przyjęła setkę dzieci. Nie możemy tego zrobić ze względów bezpieczeństwa - tłumaczy Mielcarek.

Na pytanie, jak rodzic ma zorganizować opiekę w ciągu godziny przed rozpoczęciem swojej pracy, Joanna Mielcarek odpowiada tak: - Rodzice wiedzą o sytuacji. Tak się z nimi umówiliśmy.

W Przedszkolu nr 27 przy ul. Dembowskiego z pytaniem o to czy jutro dzieci będą tu mogły liczyć na opiekę, odsyłają do rządu. Jeśli spełni żądania nauczycieli, to jak najbardziej.

Nieco lepiej jest w podstawówkach. Uczniowie - mimo ogromnej skali strajku - mogą liczyć na miejsce w świetlicy i opiekę praktycznie we wszystkich wrocławskich szkołach podstawowych. Mimo strajku praktycznie wszystkich nauczycieli, dzieci przyjmowane są na przykład w Szkole Podstawowej nr 76 przy ulicy Wandy. Opiekuje się nimi jedna niestrajkująca w te placówce osoba - katecheta, brat Krzysztof.

Podobnie jest w Szkole Podstawowej nr 81 przy ul. Jastrzębiej, tam z kolei gotowość do pracy rano zgłosiła tylko jedna nauczycielka. Znacznie lepiej jest w Szkole Podstawowej nr 71 przy Podwalu. - Na 129 nauczycieli tylko 53 wpisało się na listy strajkujących - dowiedzieliśmy się od dyrektora placówki Leszka Wesołowskiego. Zajęcia było mu zorganizować o tyle łatwiej, że w szkole dziś rano na ponad 900 uczniów pojawiło się zaledwie trzech. - W kolejnych dniach będzie ich pewnie, więcej, ale z tyloma niestrajkującymi nauczycielami z pewnością będę w stanie się nimi zająć - dodaje dyrektor.

- Część naszych nauczycieli strajkuje, ale razem z pozostałymi jestem w stanie zorganizować opieką dla uczniów - powiedziała nam też Ewa Nadzieja, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 83 z al. Tadeusza Boya-Żeleńskiego. Przyznała jednocześnie, że w pierwszym dniu strajku w jej placówce pojawiło się tylko trzech uczniów. Jeżeli chodzi o organizację egzaminów dla gimnazjalistów to jest dobrej myśli. - Potrzebuję ponad 20 osób i biorąc pod uwagę niestrajkujących nauczycieli oraz wsparcie nauczycieli z zewnątrz, egzamin w naszej szkole odbędzie się zgodnie z procedurami - mówi. Jak przyznaje, pomoc w przygotowaniu sal i ławek przed środą zadeklarowali też niektórzy z rodziców.

- Po zebraniu wstępnych informacji mam do dyspozycji pięciu nauczycieli, którzy nie przystąpili do strajku. Od jutra dla tych rodziców którzy nie mają innej możliwości, szkoła może zapewnić opiekę uczniom klas I-III - napisał w mejlu do rodziców dyrektor Szkoły Podstawowej nr 45 przy ul. Krajewskiego Krzysztof Goleń.