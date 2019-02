Wrocław. Czy pojedzie tramwaj na Nowy Dwór? Na razie, niestety, nie. Jaki jest powód?

Tramwaj pojedzie do Wysokiej w 2022 r. Dutkiewicz: Ślubujemy, że to się dokona

Do Wysokiej, a nie tylko do pętli przy ul. Zwycięskiej, poprowadzi nowa linia tramwajowa. Gminy Wrocław i Kobierzyce podpisały list intencyjny w tej sprawie. Budowa trasy tramwajowej ma kosztować ok. 90 mln zł. Jak obiecał odchodzący prezydent Rafał Dutkiewicz, tramwaje do Wysoki...