Wrocław. Czy odbędą się matury? Co dalej ze strajkiem nauczycieli? Przeczytaj!

- To nie Pan Broniarz decydował czy my mieliśmy przystąpić do strajku i to nie on będzie nam dyktował czy mamy go zakończyć. To samo dotyczy klasyfikacji uczniów i dopuszczeniu ich do matur – słyszę od Agnieszki Kałczyńskiej Durlej, nauczycielki z VIII LO we Wrocławiu i jednocześnie rzeczniczki Międzyszkolnego Komitetu Strajkowego.

- To nie jest łatwa decyzja, sercem jesteśmy z naszymi uczniami, ale tylko tak możemy pokazać swoją determinację. Jeżeli to nie ja wystawiłam oceny swoim uczniom tylko dyrektor, to teraz nie mogę brać odpowiedzialności za decyzje o dopuszczeniu ich do matur. Podobnie jak ja myśli wielu strajkujących nauczycieli we Wrocławiu. To nie Związek Nauczycielstwa Polskiego jest w sporze zbiorowym z dyrektorami szkół tylko nauczyciele i to niezależnie od tego czy są związkowcami czy nie – tłumaczy. Wskazuje też na szkoły w których strajkują nauczyciele z Solidarności. - Oni przyłączyli się do nas wbrew stanowisku swojej Komisji Krajowej i nie przerwali strajku nawet gdy przewodniczący Proksa podpisał porozumienie z rządem – tłumaczy Kałczyńska Durlej.

Gdy przedstawiciele Ogólnopolskiego Międzyszkolnego Komitetu Strajkowego zaapelowali wczoraj w Warszawie do koleżanek i kolegów nauczycieli o zawieszenie strajku i o podjęcie uchwał klasyfikacyjnych, członkowie wrocławskiego Międzyszkolnego Komitetu Strajkowego odpowiedzieli, że tego nie zrobią i wezwali do kontynuacji strajku bez żadnych przerw.

Na 40 szkół ponadpodstawowych we Wrocławiu, nauczyciele strajkują w 38 placówkach. W akcji bierze udział ponad 1100 nauczycieli. Z danych przekazanych przez magistrat wynika też, że w 25 szkołach średnich wystawiono oceny końcowe z czego w 5 uczniowie zostali sklasyfikowani i mogą przystąpić do matur. W 35 liceach i technikach rady klasyfikacyjne mogą się jeszcze odbyć w środę i w czwartek. By zdążyć z terminami, uczniowie ostatnich klas szkół średnich powinni zostać klasyfikowani do piątku czyli w ich przypadku do zakończenia roku szkolnego. O które szkoły chodzi konkretnie? Nie wiadomo. Choć to dane jawne, magistrat je utajnił.

Kurator jak na razie tylko apeluje

Dolnośląski Kurator Oświaty Roman Kowalczyk jeszcze w ubiegłym tygodniu przekonywał w piśmie do dyrektorów szkół wskazywał, powołując się na Prawo oświatowe, a także ustawę o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, że w przypadku nie wystawienia przez nauczycieli ocen na koniec roku, mogą to zrobić dyrektorzy placówek. W przypadku rad klasyfikacyjnych czyli decyzji o dopuszczeniu uczniów do matur, dyrektorzy szkół takiej możliwości już nie mają. Rady muszą odbyć się z zachowaniem kworum - czyli musi się zebrać 50 procent rady pedagogicznej. Te nie zebrały się w zdecydowanej większości wrocławskich szkół. Co na to Kuratorium?

- W tej sytuacji Dolnośląski Kurator Oświaty Roman Kowalczyk może tylko apelować do nauczycieli, by nie bojkotowali zwoływanych przez dyrektorów rad klasyfikacyjnych i spełnili swój obowiązek – usłyszałem w jego biurze prasowym. Czekając na wygaszenie strajku przypomina, że na klasyfikację maturzystów jest czas do 25 kwietnia. Protestujący nauczyciele liczą się z tym, że minister oświaty może nagle wydać rozporządzenie przesuwające termin klasyfikacji abiturientów lub dające dyrektorom furtkę do obejścia obowiązujących przepisów – na przykład poprzez uznanie nieobecności strajkujących w czasie zwoływanych rad klasyfikacyjnych za usprawiedliwioną i tym samym zapewnienie kworum do podjęcia decyzji przez dyrektorów tych nauczycieli, którzy akurat nie strajkują.

Egzaminy maturalne rozpoczną się 6 maja i potrwają ponad miesiąc. Dla tych, którzy nie będą mogli podejść do matur w maju, przewidziano dodatkowe terminy - w czerwcu. To jednak mogłoby by pokrzyżować wielu osobom plany starania się w tym roku o przyjęcie na studia na zagranicznych uczelniach.

Dotychczasowe efekty negocjacji związkowców z rządem

Rządowe propozycje dla nauczycieli to prawie 15 proc. podwyżki w 2019 r. (9,6 proc. podwyżki we wrześniu plus wypłacona już 5-procentowa podwyżka od stycznia), skrócenie stażu, ustalenie kwoty dodatku za wychowawstwo na poziomie nie mniejszym niż 300 zł, zmiana w systemie oceniania nauczycieli i zmniejszenie biurokracji. Rząd przedstawił także nowy kontrakt społeczny dla grupy zawodowej nauczycieli, obejmujący podwyżki i zmianę warunków pracy.

Forum Związków Zawodowych i Związek Nauczycielstwa Polskiego nie przystały na powyższe propozycje i postulują o 30 proc. podwyżki rozłożonej na dwie tury - 15 proc. od 1 stycznia i 15 proc. od 1 września br.

Przypomnijmy, że Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" podpisała porozumienie z rządem. Zapisano w nim 15 proc. podwyżki w 2019 r. - 9,6 proc. podwyżki we wrześniu plus wypłacona już 5-procentowa podwyżka od stycznia, skrócenie stażu, ustalenie kwoty dodatku za wychowawstwo na poziomie nie mniejszym niż 300 zł, zmianę w systemie oceniania nauczycieli i zmniejszenie biurokracji.