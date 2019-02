Wrocław. Czy matka i syn zostali zamordowani na Brochowie?

Prokuratura bada okoliczności śmierci matki i syna, mieszkańców Brochowa we Wrocławiu. Zmarły mężczyzna miał 47 lat. Jego matka - 67.

Na środę zaplanowana jest sekcja zwłok. Wtedy możliwa będzie odpowiedź na pytanie co się stało. Po wstępnych oględzinach ciał na miejscu zdarzenia, prokuratura i policja uznały, że nie ma dowodów na udział osób trzecich.

- Nie ma oczywistych śladów, wskazujących na zabójstwo, co nie znaczy, że do niczego takiego nie doszło – mówi nam osoba znająca szczegóły sprawy. - To może być zabójstwo. Przynajmniej jednej osoby. Musimy poczekać na wyniki sekcji. Wcześniej wszelkie spekulacje są przedwczesne.