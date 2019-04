Jakie były pierwsze pana spotkania ze Świebodzkim?

Najpierw z rodzicami, a potem z klasą jeździłem z tego dworca na wycieczki w góry. Wokół była dzielnica magazynów, Tęczową jeździły tramwaje. Pamiętam, że oszczędzałem swoje kieszonkowe, by za dwa złote kupić bilet peronowy i oglądać pociągi. Z Dworcem Świebodzkim miałem też do czynienia zaraz po pożarze Teatru Polskiego. Pomagaliśmy jako NOT w uruchomieniu tam sceny zastępczej. Pierwszy spektakl grany był w scenerii... właśnie dworca kolejowego, czyli całkiem naturalnej. Potem na podstawie ekspertyzy fachowców z NOT-u, ruszyła odbudowa Teatru Polskiego.

Czy pociągi powinny powrócić na Świebodzki?

Generalnie popieram ideę powrotu ruchu kolejowego na Dworzec Świebodzki. Jest wiele argumentów za tym i są często przedstawiane. Jak choćby ten, że Świebodzki umożliwia szybki dojazd do ścisłego centrum miasta. Chciałbym jednak, by patrzono na tę kwestię w szerszym kontekście organizacji komunikacji publicznej we Wrocławiu. Kilka lat temu byłem, jako przedstawiciel wrocławskiej Naczelnej Organizacji Technicznej, w zespole, który promował budowę w tym mieście metra. Sprawa wywołała wiele dyskusji. Moim zdaniem niezbyt szczęśliwie została upowszechniona przez władze miasta. Bo przecież nie chodziło nam wtedy o natychmiastowe rozpoczęcie budowy metra, ale o to by zarezerwować odpowiednie tereny, które w przyszłości można byłoby wykorzystać do budowy linii i stacji metra.

Ale z metrem we Wrocławiu chyba się pożegnaliśmy na dobre...

Nie jestem tego taki pewny. Uważam, że kiedyś Wrocław, miasto, które bardzo szybko rozwija się na dużym terenie, stanie przed potrzebą budowy tego typu komunikacji. Oczywiście, metro to hasło umowne, nie musi oznaczać całkowicie podziemnej kolei, mogą też być odcinki naziemne, w wykopach itd. Ale w jakiejś formie trzeba będzie je zbudować, by usprawnić komunikację w dużym mieście. Wyobrażam sobie, że stacja metra

mogłaby powstać właśnie koło Dworca Świebodzkiego. Byłby to bardzo ważny punkt integrowania komunikacji - pociągów, z metrem, tramwajami i autobusami miejskimi.

