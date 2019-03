Wrocław. Czy Humanitarium na Praczach Odrzańskich będzie otwarte?

- Czy będzie jakakolwiek reaktywacja Humanitarium. Brakuje w tej części miasta ciekawej oferty dla dzieci i młodzieży – pyta nasza czytelniczka Joanna Makowski.

Humanitarium miało być wrocławskim odpowiednikiem Centrum Nauki Kopernik. Obiekt należał najpierw do Wrocławskiego Centrum Badań EIT+, potem przejął go Skarb Państwa. Na koniec, aż do zamknięcia, placówką zarządzała miejska spółka Spartan.

Co dalej? Przedstawiciele urzędu miasta zapewniają, że działania mające na celu łączenie nauki z zabawą będą kontynuowane. Ale koncepcja Humanitarium już nie wróci.

- Aktualnie trwają rozmowy dotyczące wykorzystania interaktywnych eksponatów i nowoczesnych multimediów, które znajdowały się w obiekcie. Laboratoria dla młodych badaczy, które dotychczas znajdowały się w Humanitarium, trafią do prowadzonego przez MPWiK Hydropolis i tym samym wzbogacą jego ofertę edukacyjną. Liczymy, że w nowych, jeszcze ciekawszych warsztatach dzieci będą mogły uczestniczyć już w tym roku. Dzięki temu potencjał Humanitarium zostanie w pełni wykorzystany – mówi Maja Wysocka z biura prasowego wrocławskiego magistratu.

Wyposażenie naukowe z Humanitarium trafi też do wrocławskich szkół i domów kultury.