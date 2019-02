- Mamy około 20 tysięcy podpisów, pewnie nieco więcej. Można je składać między innymi w siedzibie każdej Izby Lekarskiej w dużym mieście oraz ośrodkach regionalnych. Mamy nadzieję zaangażować Porozumienie Zielonogórskie, czyli lekarzy pierwszego kontaktu. Podpisy zbierają również pielęgniarki w szpitalach – informuje Robert Wagner, inicjator akcji.

Inicjatorzy projektu mają czas do 6 maja na zebranie 100 tysięcy podpisów, jeśli to się uda to projekt trafi pod obrady Sejmu.