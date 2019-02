Wrocław. Czy Aleja Wielkiej Wyspy w końcu powstanie? Pojawiły się kolejne przeszkody...

Ci, którzy mówią "nie" Alei, do zablokowania inwestycji chcą wykorzystać sprawę akustycznych ekranów i przejść dla zwierząt pod planowaną drogą. Do ratusza trafiło właśnie pismo z Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Czy zablokuje inwestycję? Poczekamy, zobaczymy...

Samorządowe Kolegium Odwoławcze wszczęło właśnie postępowanie w sprawie zmiany decyzji środowiskowej, którą samo wydało, a którą potem zatwierdziły sądy dwóch instancji.

Wniosek o zmianę prawomocnej decyzji środowiskowej złożyły jeszcze rok temu dwa stowarzyszenia: „Akcja Park Szczytnicki” i „Przyjazna Wyspa”. Domagają się m.in. budowy ekranów po obu stronach ul. 8 Maja, które ochroniłyby mieszkańców przed nadmiernym hałasem.

Kolejny postulat: budowa pięciu, a nie trzech - jak zakłada decyzja środowiskowa - przejść dla płazów i małych ssaków, m.in. wiewiórek, łasic i kun, które zamieszkują park Szczytnicki, a przemieszczają się na pobliskie ogródki działkowe.

Autorzy wniosku wskazują, że w uzasadnieniu decyzji środowiskowej znajduje się zapis mówiący, że już teraz, zanim wbito pierwszą łopatę pod budowę Alei Wielkiej Wyspy, przekroczony jest dopuszczalny poziom hałasu na ul. 8 Maja.

W czerwcu ówczesny prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz odmówił wprowadzenia zmian we wcześniejszej decyzji. We wrześniu Samorządowe Kolegium Odwoławcze uchyliło decyzję prezydenta, a w ubiegłym miesiącu samo wszczęło postępowanie w sprawie wydanej przez siebie zmiany decyzji środowiskowej.

Czy to wszystko znaczy, że inwestycja zostanie wstrzymana?

Nic podobnego. Magistrat nie zamierza czekać na rozstrzygnięcie postępowania. Wykonawca, firma Banimex, przygotowuje projekt. Ma być on gotowy na przełomie lat 2019 i 2020. Jak informuje Marek Szempliński z Wrocławskich Inwestycji, które nadzorują budowę, prace budowlane powinny rozpocząć się w połowie przyszłego roku i według harmonogramu potrwają do 2022 roku.

- Dysponujemy prawomocną decyzją środowiskową. Obecnie nie ma podstaw do zmian w harmonogramie prac - podkreśla Marek Szempliński, rzecznik prasowy Wrocławskich Inwestycji – Szacujemy, że prace budowlane ruszą najpóźniej w połowie przyszłego roku – dodaje.

Faktycznie, wcześniejszą skargę stowarzyszeń odrzuciły sądy dwóch instancji. Okazuje się jednak , Samorządowe Kolegium Odwoławcze musi zająć się wnioskiem. Na razie sędziowie sprawdzają, czy oba stowarzyszenia mogą być uznane za strony w sprawie. Potem będą ewentualnie analizować treść wniosku.

Stanisław Hojda, prezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego, powiedział nam, że szanse na zmianę decyzji środowiskowej są niewielkie. - Żeby ją ruszyć, potrzeba by dynamitu. Zupełnie inaczej byłoby, gdyby to inwestor, czyli miasto zgłosiło chęć zmiany decyzji środowiskowej - podsumował sytuację Stanisław Hojda.

Dzięki niespełna 4-kilometrowej Alei Wielkiej Wyspy dojazd z ul. Krakowskiej do zoo zajmie jedynie trzy, a na Stadion Olimpijski pięć minut. Na prawie całej długości droga będzie miała po jednym pasie ruchu w każdym kierunku. Wyjątkiem będą okolice skrzyżowań, gdzie powstaną dodatkowe pasy do skrętów. Powstanie także długo oczekiwany Most Wschodni oraz most nad Oławą. Wzdłuż całej Alei powstaną ścieżki rowerowe o szerokości 2-3 m. Na całej długości będą też chodniki, które od jezdni i ścieżki rowerowej oddzielać będzie pas zieleni. Drogowcy zostawią rezerwę pod budowę w przyszłości trasy tramwajowej. Miasto za drogę zapłaci 234 mln zł.