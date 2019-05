Ekskluzywny pokaz nagrodzonego na festiwalu Sundance dramatu „Monsters and Men”, wraz z dyskusją ze znakomitymi gośćmi i setem DJ-skim w Dolnośląskim Centrum Filmowym oraz impreza z muzyką gwiazdy hip-hopu Jaya-Z w Nietocie – tak zapowiada się dwudniowy event Czarna Ameryka. Jedyne w Polsce wydarzenie kompleksowo poświęcone wyłącznie szeroko pojętej afroamerykańskiej kulturze odbędzie się we Wrocławiu 9 i 10 maja.

– To spełnienie moich marzeń – mówi o wydarzeniu jego pomysłodawczyni i organizatorka Marta

Wróbel, dziennikarka i aktywistka kulturalna, która od lat zajmuje się kulturą czarnych

Amerykanów. – Chcę pokazać różne oblicza tzw. Czarnej Ameryki, od poważnych spraw

społecznych po lżejsze tematy popkulturalne, muzyczne, filmowe. Wpływ Afroamerykanów na

współczesną kulturę popularną jest nie do przecenienia, nie tylko w USA. Od wszechobecnej

kultury hip-hop, przez modę, film, po kulinaria. Chcę opowiadać ciekawe historie, bawić, ale i

edukować. Mam nadzieję, że tegoroczna Czarna Ameryka to początek czegoś większego,

cyklicznego – dodaje.



Ekskluzywny pokaz filmu z gwiazdami

To będzie pierwsza i jedyna okazja we Wrocławiu oraz druga w Polsce, po tegorocznym festiwalu

Off Camera, aby zobaczyć na dużym ekranie niepokazywany wcześniej u nas dramat „Monsters

and Men” (USA/2018) w reżyserii i ze scenariuszem Reinaldo Marcusa Greena.



Pierwszy dzień dwudniowego wydarzenia Czarna Ameryka (czwartek, 9 maja) rozpocznie się właśnie projekcją

filmu w Dolnośląskim Centrum Filmowym (ul. Piłsudskiego 64 A, g. sala Lwów, 19.00, bilet: 15

zł).



Obraz zachwycił na ubiegłorocznym festiwalu filmowym Sundance, gdzie reżyser Reinaldo Marcus

Green otrzymał Nagrodę Specjalną Jury za Wybitny Debiut Fabularny. Akcja dramatu toczy się w

Nowym Jorku na Brooklynie, w dzielnicy Bedford-Stuyvesant. To właśnie tam zostaje zostaje

zastrzelony przez policję czarnoskóry mężczyzna. Zabójstwo nagrywa komórką młody ojciec

(Anthony Ramos), po czym staje przed dylematem: ujawnić mediom nagranie, a tym samym

narazić na nieprzyjemności siebie i swoją rodzinę czy mieć poczucie współudziału w

przestępstwie? Zdarzenie zmienia jego życie i dwóch innych osób: czarnoskórego policjanta (John

David Washington) i nastolatka (Kelvin Harrison Jr.). Ten ostatni z beztroskiego licealisty staje się

aktywistą walczącym z przemocą i niesprawiedliwością społeczną wobec czarnych Amerykanów.

Obraz porusza ważny temat w czasach ruchu Black Lives Matter, Ameryki Trumpa, rządów innych

populistów na świecie i szerzej – międzynarodowej dyskusji o prawach wszelkich mniejszości oraz

prawach człowieka.



W filmie zobaczymy Johna Davida Washingtona, który otrzymał za tę rolę nominację do

prestiżowej nagrody Independent Spirit Awards. Aktor wyrósł na gorące nazwisko w Hollywood

dzięki występowi w głośnym filmie „Czarne bractwo. BlacKkKlansman” Spike'a Lee (m.in. Granx

Prix na festiwalu w Cannes, nominacje do Oscarów). Pozostałe główne role w „Monsters and Men”

zagrali znani z bijącego rekordy popularności na Broadwayu musicalu „Hamilton”: Anthony Ramos

i Jasmine Cephas Jones, wschodząca młoda gwiazda niezależnego amerykańskiego kina Kelvin

Harrison Jr. („Mudbound”, „Jinn”, Luce”) i doceniana przez krytykę Nicole Beharie (serial

„Jeździec bez głowy”, „Wstyd” Steve'a McQueena). Muzykę do dramatu napisał kompozytor Kris

Bowers, autor m.in. ścieżki dźwiękowej do nagrodzonego Oscarem w kategorii Film Roku obrazu

„Green Book”. Dystrybucją dramatu w USA zajęła się firma NEON, mająca pod swoimi

skrzydłami takie filmy jak „Jestem najlepsza. Ja, Tonya” i „Gemini”. Do kin w Wielkiej Brytanii

„Monsters and Men” trafił w tym roku dzięki raperowi Drake'owi i firmie Altitude Film

Distribution odpowiedzialnej za wielokrotnie nagradzane „Fruitvale Station” i „The Florida

Project”.



Set DJ-ski w kinie, Brooklyn na ekranie

Zaraz po projekcji w Dolnośląskim Centrum Filmowym odbędzie się dyskusja o filmie i o tym, jak

przez lata muzyka hip-hop zmieniała się w roli komentatora spraw Czarnej Ameryki. Gośćmi Marty

Wróbel będą dziennikarz Dawid Bartkowski (m.in. Interia, goodkid.pl, dyrektor artystyczny Polish

Hip-Hop Festival) i Radek Miszczak - dziennikarz i aktywista muzyczny.



Około g. 22, po zakończeniu dyskusji, goście seansu przeniosą się do przestrzeni bankietowej.

Każdy, kto zapłacił za bilet wstępu na projekcję „Monsters and Men” w cenie 15 zł, będzie mógł

uczestniczyć w afterparty, poczęstować się regionalnymi winami z Winnicy Moderna i serami z

Przetwórstwa Farmerskiego Sery Ślubowskie. W tym czasie na rzutniku przewijać się będą zdjęcia

Brooklynu, w którym toczy się akcja filmu, a godzinnego seta zagra Wojtek Furmaniak –

wrocławski DJ i promotor imprez, odpowiedzialny za popularny cykl letnich eventów muzyczno-

gastronomicznych Rap Szalet. Autor muzyki do projektów grupy Food Think Tank. Z głośników

usłyszymy wyłącznie utwory artystów pochodzących z Brooklynu (m.in. Jay Z, Notorious B.I.G,

Busta Rhymes, Maxwell, Lena Horne).



Hołd dla Jaya-Z w Nietocie, impreza z najlepszymi DJ-ami

Piątek, 10 maja to kolejny dzień wydarzenia Czarna Ameryka, tym razem poświęcony jednemu z

najlepszych i najpopularniejszych raperów na świecie – Jayowi-Z.



O g. 22.00 we wrocławskim

klubie Nietota (wstęp: 10 zł, ul. Kazimierza Wielkiego 50) w ramach Tribute to Jay-Z Party

specjaliści od czarnych brzmień DJ Creon, Dejot i Funk Fu zagrają oryginalne utwory rapera, edity

i remiksy jego przebojów, znane i mniej znane featuringi i kompozycje, z których sample zostały

przez artystę wykorzystane.



Wybór padł na Jaya-Z z dwóch powodów. Po pierwsze, raper

wychował się w Marcy Projects, w Brooklyńskiej dzielnicy Bedford-Stuyvesant, gdzie toczy się

akcja filmu. To miejsce ukształtowało go, zainspirowało wiele jego tekstów, tu zaczynał swoją

karierę. Po drugie: w tym roku ten jeden z najważniejszych artystów hip-hopowych obchodzi

okrągłe, 50-te urodziny. Zapraszamy na tańce do rana. Nie obędzie się bez niespodzianek.

DJ Creon – DJ i producent od lat związany z rodzimą sceną hip-hopową, od 2004 roku z zespołem

Trzeci Wymiar (DJ koncertowy, współodpowiedzialny za takie krążki jak „Inni niż wszyscy” i

„Złodzieje czasu”). Współpracował m.in. z Pihem, Chadą, duetem White House. Autor wielu bitów

i remiksów.



