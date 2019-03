Wrocław. Coś ohydnego. Zobacz, czym wrocławianie zapychają rury w mieście. Bleeee

Co powoduje zatory?

Zator powstaje, gdy osad zalegający na dnie kanału znacząco ogranicza jego drożność. Przedmioty wrzucone do kanalizacji – np. do toalety, zlewu lub studzienki – zatrzymują się w rurach i stopniowo je zapychają. Zatkana rura może spowodować cofanie się nieczystości lub doprowadzić do uszkodzenia sieci i wycieku. Zatory powodują też zapychanie się pomp w pompowniach ścieków.

Jak zapobiegać?

Wystarczy pamiętać o kilku prostych zasadach, by ograniczyć liczę zatorów, a tym samym awaryjność sieci kanalizacyjnej. Nie wolno wrzucać do kanalizacji przedmiotów stałych, takich jak odpady sanitarne: chusteczki dla niemowląt, płatki i szpatułki kosmetyczne czy środki opatrunkowe. Najbardziej uciążliwe są jednak plastikowe opakowania, prezerwatywy oraz kobiece rajstopy. Pamiętajmy też, żeby nie wrzucać do toalety jedzenia, ziemi z kwiatów czy farb po remoncie. W kuchennych zlewach warto natomiast zamontować specjalne sitka, blokujące spływanie resztek z brudnych naczyń.

Wrogi tłuszcz

Jednym z podstawowych czynników powodujących zapychanie się kanalizacji jest tłuszcz. Złogi tłuszczowe są przyczyną 75% zatorów w Wielkiej Brytanii i 50% w Stanach Zjednoczonych. Najwięcej tłuszczów trafia do kanalizacji w punktach gastronomicznych, przepisy prawa wymagają więc stosowania separatorów tłuszczu. Wymogu takiego nie ma w gospodarstwach domowych, dlatego sami musimy pamiętać, by nie wylewać do zlewu lub toalety olejów, smarów itp.

Pamiętaj, że do kanalizacji nie powinny trafić:

• tłuszcze – oleje, smary itp.

• środki higieniczne i opatrunkowe – chusteczki dla niemowląt, płatki i szpatułki kosmetyczne, pieluchy, podpaski, tampony, bandaże etc.

• resztki jedzenia

• farby, odpady po remoncie lub budowie

• różne śmieci stałe – ścierki, ziemia z kwiatów, opakowania, prezerwatywy, rajstopy itd.