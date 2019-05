Wrocław. Ciągle trwają poszukiwania zaginionej nauczycielki. Są nowe fakty w sprawie

Kobieta ostatni raz widziana była na dworcu głównym PKP we Wrocławiu. Istnieje prawdopodobieństwo, że mogła wsiąść do pociągu relacji Wrocław - Bolesławiec. Informację potwierdza Łukasz Dutkowiak z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.

- Prowadzimy czynności także w tę stronę. Sprawdzamy, czy zaginiona podróżowała tym pociągiem i gdzie mogła ewentualnie wysiąść - mówi.

Od jednego z naszych czytelników otrzymaliśmy także aktualne zdjęcie Iwony Trojanowskiej. Teraz wiadomo, że w chwili zaginięcia miała na sobie czarny płaszcz i okulary.

Przypomnijmy, że wrocławianka zaginęła w poniedziałek rano. Na co dzień pracuje w Szkole Podstawowej nr 1 jako nauczyciel nauczania początkowego. Miała tego dnia rozpocząć lekcje o 8 rano, wyszła więc z domu przy Sky Towerze około 6. Widziana była jeszcze w okolicach szkoły, na miejsce jednak nie dotarła. Nie zabrała ze sobą portfela, ani telefonu. Do teraz nie odezwała się do swojej rodziny. Nikt jej także nie widział.



