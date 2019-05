Wrocław: Chcesz wyrobić paszport? Weź termos i kanapki! Potężne kolejki

Większość osób w kolejce była przygotowana na oczekiwanie. Niektórzy czytali książki czy gazety, inni uczyli się na zajęcia W najbliższym czasie sytuacja raczej nie ulegnie zmianie. Zbliża się okres wakacyjny. Średnio na paszport czekać trzeba około 3 tygodni, więc wiele osób przezornie chce załatwić sprawę z wyprzedzeniem, czyli właśnie teraz. Doskonale obrazuje to elektroniczny system zapisów na wizytę. Wolnych numerków nie ma już tam aż do 23 czerwca! Podobnie sytuacja wygląda w innych dolnośląskich miastach. Kilka wolnych terminów online dostępnych jest jeszcze tylko w jeleniogórskiej delegaturze.

- Przed 8 niby wszyscy ustawiają się jeden za drugim, ale później to jest "wolna amerykanka". Kto pierwszy dopadnie do automatu, ten zdobędzie lepszy numerek - relacjonuje pani Malwina.

Wtorek, godzina 10. Sala obsługi Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego pęka w szwach. O tej porze dostępny jest numerek 223, a liczba osób oczekujących w kolejce to 184. Najwytrwalsi są tutaj już od 7 rano. Chcieli zająć sobie miejsce w ogonku do automatu, który uruchomiony został o 8. Malwina i Radosław przyszli już drugi raz, w poniedziałek nie udało im się dostać do okienka, we wtorek zdobyli numerek i czekali.

Tłumy po paszporty

Jak przekonuje rzecznik Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Sylwia Jurgiel, urzędnicy pracują na pełnych obrotach.

Tylko we Wrocławiu, w sprawach paszportowych, każdego dnia wydawanych jest kilkaset numerów:

- złożenie wniosku od 270 do 350,

- odbiór paszportu od 300 do 440.

Liczba ta zależna jest od dnia, ponieważ godziny przyjmowania interesantów są różne.

Rezerwacje internetowe:

- 22 numerki każdego dnia dla składających wniosek,

- 22 numerki dla odbierających paszport.

Razem z Polakami w kolejce do okienek czekają także obcokrajowcy.

Pani Lianna z Armenii przyjechała po odbiór karty stałego pobytu. Ma męża Polaka, mieszkają w Kudowie Zdroju. Papiery złożyła w lipcu 2018 roku. We wrześniu dowiedziała się, że jak karta będzie gotowa, to przyjdzie do niej sms. Nie dostała nic do tej pory, więc dwa tygodnie temu przyjechała rano z mężem i stanęła w kolejce. Okazało się, że dokument jest gotowy od października, ale nie może go odebrać, bo zawiesił się system. Przyjechała więc kolejny raz. Miała numerek 43.

- Namęczyłam się bardzo z tymi papierami. Kiedy pierwszy raz przyjechaliśmy tutaj złożyć wniosek, nie udało nam się dostać do okienka. Nie chcieliśmy wracać do Kudowy, więc spaliśmy w aucie. Rano pojechaliśmy do Wałbrzycha, bo dowiedzieliśmy się, że tam szybciej załatwimy swoją sprawę. Niestety, po odbiór musiałam przyjechać już tutaj. Wiem, że moja karta jest gotowa, więc prawdopodobnie siedzę tutaj dzisiaj ostatni raz - mówi.