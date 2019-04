Wrocław. Centrum Południe rośnie jak na drożdżach! Skanska buduje wieżowiec 11 cm na godzinę

W kompleksie Centrum Południe Skanska Property Poland wybuduje łącznie 5 biurowców wielofunkcyjnych. Najwyższe trzy z nich będą miały 15 kondygnacji naziemnych i dwie podziemne - z parkingami. Trwa pierwszy etap tego zadania, który przewiduje budowę dwóch budynków biurowych (wyższego 15-pięter i niższego 6 pięter) o łącznej powierzchni 26 000 mkw. Wyższy z tych budynków osiągnął już swoją docelową wysokość.

Budynek wyrósł z ziemi w niespełna miesiąc. Firma Skanska tłumaczy, że jest to możliwe dzięki wykorzystaniu samowznoszącego się szalunku. Urządzenie ślizgowe wraz z platformą roboczą pnie się do góry razem z budowanym obiektem, osiągając średnią prędkość 10-12 cm/godz. W trakcie budowy z użyciem ślizgu na bieżąco wykonuje się montaż zbrojenia i innych elementów konstrukcji ściany. Używa się do tego specjalnie zaprojektowanej mieszanki betonowej, która w krótkim czasie uzyskuje wytrzymałość i umożliwia wznoszenie obiektu w szybkim tempie.

