Wrocław. Cały czas pada deszcz. Czy grozi nam powódź?

Kilka dni mocniejszych opadów wystarczy, by wrocławianie, szczególnie mieszkający na terenach zalewowych, z obawą obserwowali poziom wód. Zwłaszcza, że kilka miejscowości w południowej Polsce walczy już z podtopieniami. We Wrocławiu ma padać przez niemal cały przyszły tydzień.

Specjaliści pytani o sytuację we Wrocławiu są zgodni: do stanów alarmowych jeszcze daleko, a nawet po ich przekroczeniu pozostaje jeszcze pewien margines.

- Opady, które występują we Wrocławiu i na obszarze Dolnego Śląska, na razie mieszczą się w granicach normy i nie należy traktować ich jako ekstremalne. Aktualnie są one najintensywniejsze w Sudetach. W związku z tym, na rzekach w naszym regionie mogą pojawić się, co najwyżej, stany wysokie lub ostrzegawcze. Nie ma natomiast zagrożenia, aby mogły wystąpić przekroczenia stanów alarmowych – uspokaja dr hab. Marek Błaś z Zakładu Klimatologii i Ochrony Atmosfery Uniwersytetu Wrocławskiego. - Ze względu na niedobór opadów w poprzednich tygodniach, grunt jest w stanie wchłonąć jeszcze sporo wody.

Zgodnie z prognozą IMGW, dzisiaj po południu mogą jeszcze wystąpić burze, ale sumy dobowe opadu będą mieściły się w przedziale od 10 do 30 mm i tylko lokalnie w Sudetach mogą wzrosnąć do 50 mm. Bardziej niebezpieczna sytuacja panuje w tym momencie na Podkarpaciu, gdzie w ciągu ostatniej doby sumy dobowe opadu lokalnie przekraczały 100 mm.