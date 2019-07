Wrocław. Całkiem nowa Biedronka na Krzykach. A w niej mnóstwo promocji i Słodziaki za złotówkę!

Sklep Biedronka przy ul. Krzyckiej 45A na Osiedlu Przyjaźni we Wrocławiu po remoncie funkcjonuje w formacie 2.0. Co to oznacza dla klientów? Przede wszystkim: większą wygodę zakupów.

– Dzięki remontowi sklep zyskał zoptymalizowane, bardziej przystępne dla klientów, ustawienie produktów. W sklepie zostały wydzielone nowe strefy, np. z pieczywem, owocami i warzywami, kosmetykami. Oznaczone są także moduły z artykułami promocyjnymi – mówi Cezary Kucper, regionalny menedżer ds. marketingu operacyjnego, odpowiedzialny za sklepy Biedronka we Wrocławiu.

Format „2.0” to także zastosowanie nowoczesnych, przyjaznych dla środowiska technologii. W placówce przy Krzyckiej zastosowano oświetlenie LED, a urządzenia chłodnicze wykorzystują ekologiczne gazy, takie jak CO2 („clean technology”), zaś w przypadku chłodziarek, zamrażarek i komór mroźniczych – gaz propan.

Otwarcie ze Słodziakami

Każdy, kto czekał na powrót sklepu przy ul. Krzyckiej 45A, nie zawiedzie się przygotowanymi z tej okazji promocjami. Rabaty na wybrane produkty sięgać będą aż 54 procent, obejmą także świeże pieczywo, owoce i warzywa. Wyjątkowa oferta obowiązywać będzie od 1 do 6 lipca br. Wyjątkowa okazja czeka zaś tych, którzy pokochali słynne Słodziaki. W pierwszym tygodniu po otwarciu gang pluszowych zwierzaków dostępny będzie dostępny w cenie 1 zł za sztukę. Wystarczy tylko w tym czasie zrobić w sklepie przy Krzyckiej zakupy za minimum 149 zł.