Wrocław. Bursztynowa korona czeka. Ostatni casting do Miss Polonia. Przyjdź do CH Magnolia!

Posiadasz wdzięk, ciekawą urodę i dziewczęcą postać? Czujesz, że to Ty zasługujesz na tytuł najpiękniejszej kobiety w Polsce i możesz pójść śladami gwiazd? Weź udział w ostatnim castingu do konkursu Miss Polonia Województwa Dolnośląskiego 2019 i daj sobie szansę na udział w wielkim finale Miss Polonia 2019. Casting odbędzie się 15 i 16 marca w Magnolia Park we Wrocławiu.

materiały organizatora