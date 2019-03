Wrocław. Budowa-straszydło na ul. Drobnera będzie skończona. Już niedługo rusza sprzedaż mieszkań (ZDJĘCIA)

W budynku przy skrzyżowaniu ul. Drobnera i Śrutowej we Wrocławiu skończyły się ekspertyzy techniczne i rozpoczęły się wstępne prace budowlane.

– Budynek przejęliśmy w dobrym stanie technicznym, jednak część elementów wymaga wzmocnienia lub naprawy – mówi Marek Kotowski, projekt manager Centreville z firmy Bouygues Immobilier Polska.

Walorem budynku mają być wysokie okna, nad którymi trwają właśnie prace zabezpieczająco-czyszczące. Innym charakterystycznym elementem budynku będzie elewacja od strony ul. Drobnera z aluminiowymi opaskami wokół okien i fasadą pokrytą klinkierową cegłą.

– To bardzo szlachetny i rzadko stosowany materiał. Będzie on montowany na konsolach w systemie podwieszanym – mówi Marek Kotowski.

Prace budowlane, na razie zabezpieczająco-czyszczące wewnątrz, prowadzi generalny wykonawca, którym jest przedsiębiorstwo Alfa-Dach. Mogą one potrwać do końca kwietnia, później rozpoczną się prace właściwe. Inwestycja ma być gotowa za ok. półtora roku. Za projekt odpowiedzialni są architekci z wrocławskiej pracowni Maćków. Został on stworzony tak, żeby budynek wkomponował się w otoczenie. Pracownia Zbigniewa Maćkowa zdecydowała się na prostą i harmonijną formę bryły.

– Bryła jest adekwatna do współczesnych czasów, idealnie wpisze się i domknie pierzeję, w której przez długie lata widniała dziura skutecznie zubożająca architekturę i miejską tkankę. Najważniejsze, że uda się ją w końcu odbudować w znakomitej jakości i przywrócić ją do krwiobiegu Wrocławia – mówi Zbigniew Maćków.

Apartament ma mieć siedem pięter, a wisienkami na torcie mają być dwupoziomowe penthouse’y z tarasami, umieszczone na ostatnich, uskokowych kondygnacjach. W Centreville powstanie w sumie 69 mieszkań o powierzchni od 30 do 150 metrów kwadratowych i garaż podziemny. Deweloper mocny akcent postawił także na rozwój usług. W parterze budynku ma być miejsce dla 10 lokali usługowych, do których wchodzić się będzie od strony ulicy.

– Lokale mają spełniać funkcję uzupełniającą dla naszych lokatorów – mówi Łukasz Paryś, dyrektor wrocławskiego oddziału Bouygues Immobilier Polska. – Przewidujemy, że w Centreville otworzą się na przykład kawiarnie i restauracje, barber shop czy specjalistyczne sklepy. Dostępność takich usług podwyższa wartość inwestycji i całej okolicy – dodaje.

Deweloper umożliwia łączenie lokali usługowych. Bouygues Immobilier uruchomi sprzedaż mieszkań i lokali w Centreville 15 marca. Jeżeli ktoś chciałby zapoznać się z ofertą wcześniej, to może odwiedzić biuro sprzedaży przy ul. Wyspiańskiego 11. Dla dewelopera to już piąta inwestycja we Wrocławiu. Poprzednie zrealizował przy wybrzeżu Wyspiańskiego 11, przy ul. Pięknej i przy parku Grabiszyńskim. Z kolei na Kępie Mieszczańskiej kończy realizację inwestycji Jagiełły 6, w której do kupienia zostały ostatnie mieszkania.