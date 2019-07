Wrocław. Biurowiec na sprzedaż. Za ponad 80 milionów złotych! Przeczytaj szczegóły

Archicom sprzedaje biurowiec we Wrocławiu

– West House 1A to położony w zachodnim centrum biznesu, spełniający wysokie standardy budynek biurowy, który cieszy się bardzo dobrą opinią wśród naszych najemców. Jesteśmy przekonani, że zakup biurowca przez grupę firm GNT Ventures Properties, to kolejny krok, który pozytywnie wpłynie na atrakcyjność kompleksu West Forum. Mamy bardzo dobre doświadczenia we współpracy z naszym partnerem, któremu w 2015 roku, sprzedaliśmy biurowiec West House 1B, także wchodzący w skład tego kompleksu – mówi Krzysztof Andrulewicz, prezes zarządu Archicom. – Nasza działalność deweloperska na rynku komercyjnym, polegająca na realizacji budynków biurowych, ich komercjalizacji i sprzedaży, pozwala nam dywersyfikować przychody i jest na stałe wpisana w nasze DNA – dodaje.