Uniwersytetowi Wrocławskiemu udało się sprzedać jeden z dwóch budynków przy ul. Szajnochy. Co będzie otwarte w tym miejscu?

To rozwiązanie okazało się bardziej skuteczne. Do licytacji pałacu, która odbyła się w kwietniu, stanęły dwie firmy. Cena wywoławcza wynosiła 12 150 000 zł. Zwyciężyło przedsiębiorstwo, które zaoferowało kwotę 14 700 000 zł.

Część nieruchomości przy ul. Szajnochy należących do Uniwersytetu Wrocławskiego zmieniła właściciela. Pałac Wallenberg-Pachaly o powierzchni zabudowy 1174 mkw. został kupiony przez krakowskiego dewelopera Geo Mieszkanie i Dom. Wcześniej Uniwersytet Wrocławski kilkakrotnie próbował sprzedać nieruchomości przy Szajnochy w pakiecie – gmach biblioteki i stojący obok pałac – za ok. 30 mln zł. Następnie zaoferował kupno budynków oddzielnie.Budynek został wybudowany w końcu XVII wieku dla głównego kontrolera podatkowego Gideona von Pachaly’ego. Obecnie objęty jest wytycznymi konserwatora zabytków. Plany miejscowe wskazują, że w budynku powinny znajdować się przede wszystkim usługi centrotwórcze. Oznacza to, że mogą tam znaleźć się mieszkania, ale głównie powinny być tam usługi z zakresu kultury, administracji, zarządzania, nauki, szkolnictwa wyższego, zdrowia, sportu czy handlu.Dalej do sprzedaży jest gmach główny biblioteki przy Szajnochy 10.Tymczasem 6 maja została zamknięta Czytelnia Główna i Informacja Katalogowa BUWr. Od 9 maja do końca miesiąca wypożyczalnia przy Szajnochy będzie wydawała materiały zamówione do 8 maja. Zwroty przy Szajnochy będą przyjmowane do końca sierpnia. Od 1 września całą obsługę wypożyczeń i zwrotów przejmie „nowa” Biblioteka Uniwersytecka przy ul. Joliot-Curie 12.