Wrocław: Bez prądu na Krzykach i Psim Polu

Z powodu prac konserwacyjnych kilka ulic we Wrocławiu będzie dziś pozbawionych prądu. Przerwa w dostawie energii elektrycznej obejmie ulice: Powstańców Śląskich od 40 do 80 parzyste, Ślężną od 88 do 112 parzyste, Przejazdową 3-29 i 16-28 oraz ogródki działkowe, Kwidzyńską 4-6 parzyste i Kościerzyńską. Energii elektrycznej nie będzie do godziny 16.