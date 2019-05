Wrocław. Będzie zmiana prawa? Hulajnogi będą traktowane jak rowery? A co z rolkarzami?

"Ze względu na wzrastającą popularność oraz dostępność urządzeń transportu osobistego z napędem elektrycznym oraz ich udział w ruchu drogowym, a także ze względu na to, że korzystanie z tych urządzeń budzi wątpliwości w zakresie zgodności z prawem, regulacje dotyczące wskazanych wyżej urządzeń będą przedmiotem odrębnej nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym" - to odpowiedź, jaką otrzymaliśmy od przedstawicieli biura prasowego Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa.

We Wrocławiu Lime uruchomiło swoją działalność pod koniec 2018 roku, w tym pojawiła się kolejna firma - hiwe. Ministerstwo dostrzegało możliwe problemy już znacznie wcześniej, bo przecież hulajnogi pojawiły się wcześniej w sprzedaży, a w innych państwach funkcjonują już od dobrych kilku lat. Kwestia użytkowników hulajnóg była jedną z kilku, które poruszano na posiedzeniu komisji już w 2016 roku.

Coraz częściej dochodzi do kolizji. Powodem jest najczęściej prędkość, jaką poruszają się hulajnogi.

Dlaczego cały proces trwa tak długo? Okazuje się, że obecnie przeprowadzane są prace analityczne, niezbędne - jak twierdzą przedstawiciele biura prasowego MIiB - do zainicjowania działań legislacyjnych.

- Trzeba zdefiniować to urządzenie i przyjrzeć się, jakie prawne rozwiązania wykorzystano w innych krajach, w których hulajnogi są równie popularne - dodaje Szymon Huptyś, rzecznik prasowy ministerstwa. - Polska i tak będzie jednym z pierwszych krajów unijnych, który dostosuje obowiązujące prawo pod użytkowników hulajnóg. Chcemy też w nowelizacji zawrzeć takie postanowienia, by były one uniwersalne, również dla innych urządzeń, które mogą się pojawić, bo niewykluczone, że tak się stanie. Prawo musi nadążać za rzeczywistością.

To nie jedyna kwestia, która jest do rozwiązania. Co z problemem porzuconych na środku chodnika, pozostawionych samych sobie hulajnóg?

- Jesteśmy zdania, że część odpowiedzialności powinny przejąć samorządy i potrzebne będą na pewno konsultacje. Chodzi na przykład o to, żeby było gdzie przechowywać hulajnogi - dodaje Huptyś.

To, czy powstaną parkingi dla hulajnóg, jest jednak wątpliwe. Tym bardziej, że takie rozwiązanie, by pojazd pozostawiać w dowolnym miejscu, stosowane jest także w systemach rowerów miejskich, również we Wrocławiu. Wrocławski oficer rowerowy, Daniel Chojnacki, twierdzi, że na razie nie ma dobrego rozwiązania dla użytkowników hulajnóg.