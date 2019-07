Wrocław. Będzie wielki remont na Podwalu. Torowisko do wymiany. Czekają nas objazdy

Stan kilkudziesięciu płyt torowiska na odcinku pomiędzy placami Jana Pawła II i Orląt Lwowskich jest zły. Wymiany wymaga też odwodnienie i popękane szyny.

Planowany jest duży remont na Podwalu na mierzącym ok. 400 m odcinku pomiędzy pl. Orląt Lwowskich i Jana Pawła II. Wymiany wymaga kilkadziesiąt płyt torowiska, kilkaset metrów szyn. Zostanie też wymienionych 8 skrzyń odwodnienia. Część płyt będzie regulowana.

- Prace ruszą nie wcześniej niż we wrześniu, bo warunkiem niezbędnym jest uprzednie ukończenie prac na pl. Legionów. Planowaliśmy wykonać to zadanie w czerwcu, jeszcze przed remontem na pl. Legionów, ale nie udało nam się uzyskać ceny zgodnej z kosztorysem – mówi Ewa Mazur ze ZDiUM-u.

Wykonawca, który podejmie się remontu, będzie musiał zakończyć go do 18 października. Na czas prac będzie wprowadzona zastępcza organizacja ruchu, którą zaprojektuje wykonawca. Jak zapowiada Ewa Mazur ze ZDiUM-u, utrudnienia w ruchu na tym odcinku potrwają ok. 3 tygodni i obejmą wyłącznie komunikację zbiorową. Tramwaje pojadą objazdem, a autobusy jezdnią wzdłuż torowiska.