Wrocław. Będzie większa strefa płatnego parkowania. Zobacz, jak gigantycznie się powiększy!

Obecnie strefa obejmuje ścisłe centrum miasta oraz okolice Placu Grunwaldzkiego, Ostrowa Tumskiego i zoo.

Za kilka miesięcy ma sięgać aż do alei Hallera na południu oraz ul. Gajowickiej i Zaporoskiej na zachodzie. Płatne ma być także parkowanie w okolicach ulicy Legnickiej, na Nadodrzu, Ołbinie, a nawet na części Karłowic. To decyzja prezydenta Jacka Sutryka.

Powiększenie strefy o poszczególne miejsca będą poprzedzały konsultacje z radami osiedli. Osiedla miałyby też skorzystać na płatnych parkingach finansowo. Bo zyski byłyby przeznaczane na inwestycje na tym samym terenie: remonty dróg, chodników i terenów zielonych.

Projekt uchwały w tej sprawie trafić ma jeszcze w marcu do rady miejskiej. Powiększenie strefy płatnego parkowania to jedno ze stu zadań, jakie na pierwsze dni swojej prezydentury postawił sobie prezydent Jacek Sutryk. Choć pomysł powstał jeszcze w poprzedniej kadencji. I wtedy też zaczęły się konsultacje. Początkowo urzędnicy proponowali mniejszy obszar, ale po zasięgnięciu opinii mieszkańców i rad powiększono go jeszcze m. in. o fragment Szczepina.

Tomasz Stefanicki, wicedyrektor magistrackiego Biura Zrównoważonej Mobilności, tłumaczy nam, że chodziło o to, by strefa płatnego parkowania obejmowała „całe funkcjonalne śródmieście”. Chodzi m. in. o miejsca, do których łatwo dotrzeć miejską komunikacją. I to rady osiedla będą w praktyce współdecydować, w których miejscach powiększonej strefy będą pobierane opłaty.

Ale to nie koniec zmian. Podrożeje też abonament na parkowanie w centrum drugiego samochodu. Dziś mieszkańcy strefy płatnego parkowania płacą 100 złotych za każde należące do nich auto.

Jeśli rada zaakceptuje projekt prezydenta, za drugi samochód, należący do tej samej osoby, będzie trzeba zapłacić o 50 zł więcej. Jeżeli dziś za dwa auta płacimy 200 złotych rocznie to po zmianach będzie to 250 złotych. Za trzecie i każde kolejne auto zapłacimy 300 złotych rocznie.