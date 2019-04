Wrocław. Będą przebudowywać stadion na Pilczycach, żeby zrobić na nim przedszkole

Południowy fragment Stadionu Wrocław czeka przebudowa. W pierwszych dniach kwietnia spółka zarządzająca w imieniu miasta tym obiektem, ogłosiła przetarg na „Zaprojektowanie oraz przebudowę fragmentu południowego budynku satelitarnego Stadionu Wrocław”. Jeden z budynków mieszczących się pod trybunami stadionu zostanie przebudowany tak, aby mogło tam działać przedszkole.

Budowa obejmie prawie 1 600 mkw. na piętrze drugim i 730 mkw. na piętrze trzecim. Biura staną się oddziałami przedszkolnymi dla maksymalnie 350 dzieci, chociaż, jak zastrzega przedstawiciel spółki Stadion Wrocław, priorytetem jest zrealizowanie drugiego piętra, a więc zapewnienie miejsc dla 200 – 225 maluchów w wieku 3 – 6 lat. Każda z dziewięciu sal na drugim piętrze i pięciu na trzecim powinna przyjąć 25 dzieci. Nowe pomieszczenia będą miały powierzchnię od 65 do 97 mkw. Przy każdej z sal będą łazienki, w których wysokość i ilość umywalek i toalet dostosowana zostanie do wieku i liczby dzieci. Oba piętra mają także być wyposażone w wymagane pomieszczenia uzupełniające takie, jak m.in. kuchnie, szatnie, pomieszczenia magazynowe, administracyjne i socjalne dla pracowników. Po stronie wykonawcy leżeć też będzie kompletne wyposażenie i umeblowanie przedszkola.

Jak dowiadujemy się w Stadionie Wrocław sp. z o.o., jest za wcześnie, żeby mówić, ile przebudowa może kosztować. Realizowany projekt ma być objęty co najmniej dwuletnią gwarancją. Cena będzie jedynym kryterium wyboru najlepszej oferty. Termin składania ofert mija 19 kwietnia 2019 r., kompletna realizacja zadania musi zakończyć się 31 sierpnia 2019 r., co oznacza, że może tym razem przedszkole na stadionie ruszy bez falstartu.

Przypomnijmy, że we wrześniu ubiegłego roku miał rozpocząć działalność Zespół Szkolno-Przedszkolny na terenie stadionu. Jednak rodziców i dzieci w dniu otwarcia placówki zaskoczył brak przygotowania przedszkola do zajmowania się maluchami. Wymieszane wiekowo dzieci zgromadzono w sali konferencyjnej z ograniczonym dostępem do toalet, napoi i jedzenia. Po naszym tekście zarząd fundacji Sollers Expert, która miała prowadzić placówkę, poinformował, że konieczne są dodatkowe prace budowlane i przedszkole będzie zamknięte do końca października. Zgody na działalność związaną z opieką nad dziećmi nie dał sanepid, ponieważ w pomieszczeniach było za mało światła.

Strony wymieniały się oświadczeniami, a politycy przed wyborami samorządowymi mieli okazję dzięki temu zamieszaniu. Natomiast w lutym 2019 r. spółka Stadion Wrocław wypowiedziała umowę fundacji, która miała prowadzić tam przedszkole. Powodem było niepłacenie czynszu od końca sierpnia. Potem należności były pobierane z kaucji. Tym razem przedszkole będzie prowadzone przez miasto, prawdopodobnie jako filia jednej z okolicznych placówek.