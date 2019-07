Wrocław. Basen przy ul. Racławickiej zamknięty. Trwa jego remont. Przeczytaj, jak i kiedy się zmieni!

Puste niecki jednego z basenów, częściowo obudowane wiórowymi płytami, porozstawiane rusztowania i zdemontowany już fragment przeszklonego dachu. Prace remontowe w kompleksie basenów przy ulicy Racławickiej we Wrocławiu ruszyły pełna parą. - Te płyty, to po to by nie uszkodzić kafelków w basenie. Robotnicy usuwają teraz stare szyby pokrywające dach – wyjaśnia nam Wiesław Zajdel szef basenów.

Budynek to stalowa konstrukcja obudowana szklanymi taflami. Remont obejmie odnowienie niecki basenowej o długości 25 m. Prace będą prowadzone również na dachu. Zostaną wymienione ściany boczne, świetliki, ściany szczytowe, a stalowa konstrukcja zostanie oczyszczona i zakonserwowana. - Będzie podobnie jak na 50 metrowym basenie, czyli dach zostanie zabudowany, a ściany zamiast szklanymi taflami zostaną obudowane płytami z tworzywa. Poza poprawą estetyki, zimą będzie łatwiej dogrzać basen, a latem nie będzie już tak gorąco jak w szklarni - wyjaśnia kierownik obiektu. Basen zyska też nowy, wydajniejszy system wentylacji oraz instalację elektryczną. Wartość kontraktu przekracza 2 mln złotych. Do kiedy potrwają prace? Zawodnicy WKS Śląska Wrocław, ale też okoliczni mieszkańcy jeszcze przed mikołajkami powinni doczekać się zupełnie odmienionej pływalni. Niestety w trakcie gruntownego remontu części kompleksu nie będzie można korzystać z obiektu. Na razie na 50 metrowym basenie trenują tylko zawodnicy Śląska Wrocław. Baseny przy ul. Racławickiej zostały wybudowane przez wojsko pod koniec lat 70. ubiegłego wieku. Oprócz krytych basenów, jeszcze na początku lat 90. czynny był zewnętrzny basen, ale niestety został zamknięty i dziś straszy po nim zrujnowana i częściowo zasypana niecka. Początkowo mówiono o jego odbudowie, al ostatecznie skończyło się na remoncie krytych pływalni i gruntownej przebudowie 50 metrowego basenu. Krótszy – na którym rozpoczęto prace – ma się do niego upodobnić. Zobacz śmieszne, wakacyjne zdjęcia. Kliknij tutaj! polecane: FLESZ: Nowy sezon ekstraklasy. Kiedy startuje liga? Wideo