Wrocław. Aż 20 ulic będzie dziś bez prądu. Które?

Pądu może nie być pod następującymi adresami do godz. 16.

Psie Pole: Poświęcka od 17 do 55 i od 8 do 42, Strachocińska od 107 do 141 i od 90 do 138, Tatarakowa, Kmieca, Słomiana, Siewna, Kołodziejska, Włościańska od 39 do 67 i od 50 do 68, Smocza od 9 do 33 i od 10 do 36, Wykładowa od 2 do 10 i od 22 do 24 parzyste, Sobocińska, Łaniewska, Jaśkowicka.

Fabryczna: Trójkątna od 15 do 27 i od 14 do 34, Grabowa dz.152.

Krzyki: Piękna od 59 do 63 nieparzyste, Armii Krajowej od 59 do 63 i od 60 do 64, Klimasa 48, Międzyleska od 2 do 6 parzyste, Bogedaina