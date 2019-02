Wrocław. Aż 16 samochodów zderzyło się na AOW. Trzy osoby ranne (ZOBACZ ZDJĘCIA)

Siedem z 16 aut jest poważnie uszkodzonych. Z najnowszych informacji wynika, że w wypadku ranne zostały trzy osoby.

Zdarzenie miało miejsce na 6. kilometrze autostradowej obwodnicy, pomiędzy węzłami Wrocław Zachód i Wrocław Południe, na pasie w kierunku Bielan.

- W wypadku uczestniczyło 12 samochodów osobowych i 4 ciężarowe - precyzuje Dariusz Rajski z policji. Do wypadku doszło we mgle. Kierowcy rozpędzonych aut nie zauważyli, że jeden z jadących przed nimi samochodów jedzie dużo wolniej. Samochody kolejno najeżdżały na siebie. To wstępne informacje. - Dokładne przyczyny wyjaśniają policjanci pod nadzorem prokuratora - mówi Rajski.