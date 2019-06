Wrocław. Aż 11 nowych bloków powstanie między ulicami Racławicką i Zefirową. Będą korki w tym rejonie?

11 nowych bloków powstanie na Krzykach między ulicami Racławicką i Zefirową obok ogródków działkowych Dolinka. Do sprzedaży trafiły mieszkania z pierwszego, rozpoczynającego się we wrześniu etapu inwestycji Planty Racławickie. Do drugiej połowy 2021 r. do zasiedlenia będzie gotowych 248 lokali w trzech budynkach. Całe osiedle ma liczyć 800 mieszkań. Budowane bloki będą miały po pięć kondygnacji oraz podziemne parkingi i miejsca postojowe na zewnątrz.

Tomasz Sujak z zarządu Archicomu podkreśla doskonałą lokalizację nowej inwestycji: bliskość centrum miasta, szkół, sklepów oraz zapewniających rekreację parków. W zamyśle inwestora nowe osiedle ma tonąć w zieleni – zaplanowano m.in. łąki kwietne, rabaty, krzewów oraz zieleń pnącą się po budynkach.

Dobre skomunikowanie Plantów Racławickich z pozostałymi częściami Wrocławia zapewnia wg Archicomu bliskość ulic Grabiszyńskiej i Powstańców Śląskich i komunikacja miejska. Takiej opinii nie podzielają jednak mieszkańcy Borka i Grabiszyna. Uważają, że kiedy nowi lokatorzy 800 mieszkań ruszą rozwozić dzieci do szkół i dojeżdżać do pracy, wybiorą najprostszą drogę do centrum i na północ miasta, czyli ul. Gajowicką powiększając i tak już duże korki.

Łącznik uleczy sytuację? Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta podpisał umowy na budowę drogi między ulicami Racławicką i Zefirową. Łącznik, który powstanie do końca 2021 r., ma ułatwić życie mieszkańcom Wietrznej, Róży Wiatrów, Skarbowców i sąsiednich ulic, ale jednocześnie może sprawić, że natężenie ruchu na ul. Gajowickiej jeszcze się zwiększy.