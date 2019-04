Wrocław. Auta zderzyły się na ul. Legnickiej (ZOBACZ ZDJĘCIA)

Auta zderzyły się przed godz. 10 (dwa samochody osobowe: skoda i peugeot). Jedna osoba została zabrana na badania do szpitala.

Do wypadku doszło, gdy kierowca jadący skodą od strony placu Strzegomskiego, zdecydował się na skręt w lewo w ulicę Rybacką. Jest to w tym miejscu zabronione (przed skrzyżowaniem stoi nakaz jazdy na wprost). Mężczyzna nie zauważył znaku i wjechał wprost przed nadjeżdżającego od strony centrum peugeota. W wyniku zderzenia ranna została kobieta prowadząca to drugie auto, trafiła już do szpitala na badania.

Na ulicy Legnickiej, na jezdni w kierunku placu Strzegomskiego, tworzą się duże korki sięgające placu Jana Pawła II. Wciąż zablokowane są dwa pasy przed skrzyżowaniem Legnickiej i Rybackiej.