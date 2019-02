Wrocław – atrakcje dla rodzin z dziećmi

We Wrocławiu nie sposób się nudzić. Wiedzą o tym dzieci, młodzież, dorośli, a także seniorzy. Każda z tych grup znajdzie tu coś dla siebie, od ciekawych zabytków, poprzez bogatą ofertę kulturalno-rozrywkową, aż po liczne miejsca dedykowane wypoczynkowi i rekreacji, zarówno na powietrzu, jak i pod dachem. Specjalnie dla wszystkich tych, którzy planują odwiedzić Wrocław całą rodziną, przygotowaliśmy przegląd najciekawszych wrocławskich atrakcji.

Wrocławskie ZOO i Afrykarium

Prawdziwe must have, jeśli chodzi o atrakcje Wrocławia dla całej rodziny. Najstarszy ogród zoologiczny w Polsce, znajdujący się na obszarze 33 hektarów zamieszkiwany jest przez ponad 10 000 różnych gatunków zwierząt, co daje mu trzecie miejsce na świecie pod względem liczebności. Wrocławskie ZOO kilka lat temu wzbogaciło się o kompleks budynków Afrykarium, w którym można podziwiać faunę i florę mórz i oceanów oblewających kontynent afrykański. Nie brakuje to m.in. pingwinów, krokodyli czy hipopotamów. Spacer po ZOO, oprócz możliwości podziwiania tysięcy gatunków zwierząt, jest też wspaniałą okazją do zwiedzania zabytkowych budynków ogrodu zoologicznego, wybudowanych jeszcze w XIX wieku.

Jump World, czyli wrocławski park trampolin to frajda dla małych i nieco większych miłośników aktywności fizycznej. Wizyta w parku trampolin to gwarancja świetnej zabawy i doskonale spędzonego popołudnia. Warto pamiętać, że wstęp na trampoliny mają dzieci które, ukończyły 3 lata. Do dyspozycji uczestników zabawy zostały wydzielone specjalne strefy, m.in. strefa basketu, gdzie można pograć w koszykówkę. Nie brakuje tu również basenów wypełnionych miękką pianką i wielu innych atrakcji. Gwarancja świetnej rozrywki nie tylko dla maluchów!

Aquapark

Wrocław może pochwalić się jednym z największych aquaparków w Europie. Cały kompleks obejmujący baseny rekreacyjne, sportowe, odnowę biologiczną (sauna, jacuzzi) oraz wiele innych atrakcji, mieści się w centrum miasta przy ul. Borowskiej. Wrocławski aquapark to również Armatki wodne, tory przeszkód, statek piracki, czy baseny z gorącą wodą zlokalizowane na zewnątrz kompleksu.

Hydropolis

Muzeum wody, a raczej multimedialna wystawa, która ukazuje znaczenie wody w życiu człowieka. Ultranowoczesna ekspozycja, mieszacza się w zabytkowym budynku wodociągów wrocławskich, pozwala m.in. zobaczyć niezwykłe urządzenia hydrotechniczne oraz odbyć podróż do głębi oceanu. Wielką atrakcją Hydropolis są warsztaty dla najmłodszych, wśród których ogromną popularnością cieszy się Laboratorium Baniek Mydlanych.

Ogród Japoński

Przepiękny ogród botaniczny, w którym można podziwiać najwspanialsze elementy flory Dalekiego Wschodu charakterystyczne dla Japonii gatunki drzew i kwiatów, a także elementy małej architektury: mostki, altany, bramy i wiele innych. Wszystko to czyni Ogród Japoński idealnym miejscem do spędzenia ciepłego, słonecznego popołudnia.

Punkt widokowy na Sky Tower

Warto czasem spojrzeć na Wrocław z góry – najlepiej z 49. piętra jednego z największych w tej części Europy drapaczy chmur. Wspaniałe widoki na Stolicę Dolnego Śląska oraz sięgające znacznie dalej, gwarantują niezapomniane wrażenia. Zdjęcia wykonane z tego miejsca z pewnością zdobędą mnóstwo lajków i komentarzy na portalach społecznościowych, będą również stanowiły fantastyczną pamiątkę z wizyty we Wrocławiu.

Wrocław – Noclegi dla rodzin z dziećmi

Wybierając się z całą rodziną do Wrocławia, z pewnością warto wcześniej sprawdzić dostępną bazę noclegową, jaką oferuje nam miasto. Jak przystało na jedną z największych polskich metropolii i jednocześnie prężnie rozwijający się ośrodek turystyczno-biznesowy, Wrocław jest w stanie zapewnić odwiedzającym go turystom – w tym także rodzinom z dziećmi – bogaty wybór noclegów o zróżnicowanym standardzie. Od najbardziej luksusowych apartamentów w pięcio- i czterogwiazdkowych hotelach, poprzez pensjonaty, aż po hostele, w których pobyt będzie nieco tańszy, ale w niższym standardzie. Wiele wrocławskich atrakcji, jak chociażby aquapark, Sky Tower czy ogród zoologiczny, zlokalizowane są w centrum miasta. Warto wziąć to pod uwagę, szukając noclegu. Wybierając hotele w dogodnej lokalizacji, możemy zaoszczędzić sporo czasu i pieniędzy, dlatego bardzo często pozornie droższa opcja noclegowa opłaca się znacznie bardziej niż tańsze, ale za to położone na obrzeżach miasta hostele czy prywatne kwatery.

