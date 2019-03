Wrocław. Atak gigantów czyli Festiwal roślin owadożernych. Chcesz je poznać? Przyjdź w weekend na stadion!

Rośliny owadożerne mogą dostarczyć nam sporo niespodzianek. Czy wiedzieli Państwo, że owadożerna muchołówka potrafi się ruszać i zamyka swoje szczęki błyskawicznie: w ciągu 1/10 sekundy? Oprócz tego, z wysoką dokładnością potrafi odmierzać czas, niczym najlepszy stoper, aż do 30 sekund! Natomiast olbrzymie dzbaneczniki potrafią upolować myszy, czy też niewielkie ptaki. Zobaczymy też niesamowite kapturnice - prawdziwych smakoszy much, os i pająków oraz zwinne i niezwykle szybkie muchołówki. Festiwalowi będzie towarzyszyła wystawa orchidei, bonsai i sukulentów. Festiwalowi będą towarzyszyły warsztaty, prelekcje i zajęcia dla dzieci (udział w warsztatach, prelekcjach i pokazach wliczony jest jest w cenę biletu)

W sobotę Festiwal będzie trwał od godz. 10 do 18, w niedzielę od 10 do 17. Bilety w cenie: normalny 30 zł, ulgowy 25 zł, Rodzinny (2+2) 89 zł.