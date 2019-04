Wrocław. Aquapark będzie czynny dłużej. Przeczytaj szczegóły!

Z usług tej strefy będzie można korzystać już od godz. 8.00 rano, a nie jak dotychczas - od godz. 9.00.

- To dobra informacja również dla rodziców maluchów, którzy chcą razem ze swoim dzieckiem indywidualnie poćwiczyć naukę pływania. Dla nich od godz. 8.00 otwieramy Dziecięcą Zatokę – mówi Kornel Kempiński, kierownik zarządzający z Wrocławskiego Aquaparku. – To unikalne miejsce w regionie, bo niecka tego basenu została specjalnie wybudowana do celów dydaktycznych i to z myślą o najmłodszych adeptach sztuki pływania. Temperatura wody w tym basenie wynosi aż 33 ˚C, co powoduje, że nawet najmniejsze dzieci mogą korzystać z dobrodziejstw kąpieli w komfortowych warunkach.

Od godz. 10.00 do zamknięcia obiektu na terenie Dziecięcej Zatoki odbywają się zajęcia zorganizowane. Rodzice, którzy wraz ze swoimi pociechami chcą indywidualnie skorzystać z tej wyjątkowej infrastruktury mogą to zrobić teraz w weekendy od godz. 8.00 do 10.00 rano.

Klienci, którzy pojawią się już o 8.00 rano będą mogli skorzystać również z dwóch saun, znajdujących się w strefie rekreacyjnej: Halodarium i Tepidarium. Ta pierwsza jest szczególnie polecana osobom z problemami układu oddechowego, a druga - osobom cierpiącym na problemy układu krążenia oraz bóle stawów i kręgosłupa.

- Ranne ptaszki w weekend łatwiej znajdą też wolne miejsce na naszym parkingu i nie będą czekać w kolejce do kasy – dodaje Agnieszka Korzeniowska, rzeczniczka Aquaparku.

Przypominamy również, że w obiekcie nadal trwa promocja na wejściówki. Za bilet całodzienny zapłacicie teraz 39 zł zamiast 49 zł. Tańsze, niż w wysokim sezonie są także bilety rodzinne - 69 zł zamiast 89 zł za wejście na 3 godziny i bilet całodniowy rodzinny za 89 zł zamiast 115 zł. Promocja niedługo się zakończy, ale zakupione wejściówki są ważne jeszcze przez miesiąc, dlatego warto się pospieszyć i kupić je na zapas już dziś.