Wrocław. Antyki i starocie w ten weekend w Sky Tower

Antyki i stare przedmioty wracają do łask, a targi staroci cieszą się rosnącą popularnością, szczególnie wśród ludzi młodych. Amatorzy antyków doceniają ich nietuzinkowy charakter, jakość i unikalność. Czy to kwestia mody i trendów? Zapewne tak. Wśród fanów antyków i staroci znajdziemy wielu projektantów i designerów, ale również ludzi żyjących w duchu zero waste oraz lubiących przedmioty rzadko spotykane.

Z myślą o miłośnikach oryginalnych rzeczy w Sky Tower, 14 i 15 czerwca, działa Sztuka Kolekcjonowania – Galeria Antyków i Staroci. To doskonałe miejsce do wymiany doświadczeń z wystawcami i pasjonatami z całego kraju oraz poszerzenia swojej kolekcji. Na stanowiskach można znaleźć wiele wyjątkowych okazów – ręcznie malowane zastawy porcelanowe, sztućce, grafiki, obrazy, biżuterię czy meble. Kolekcjonerzy i początkujący zbieracze zdecydowanie mają w czym wybierać!