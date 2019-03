Wrocław. Ani Parlament Europejski, ani Sejm. Co dalej z Bogdanem Zdrojewskim?

Grzegorz Schetyna skreślił Zdrojewskiego z listy kandydatów Koalicji Europejskiej do Parlamentu Europejskiego. Schetyna chce, by Zdrojewski walczył o mandat w Sejmie.

- Nie będę kandydował do Sejmu – mówi nam Zdrojewski. - Nie widzę się w tym rozkołysanym emocjonalnie parlamencie. To miejsce ostrych sporów, nie ma szans na osiąganie kompromisów. A ja jestem człowiekiem pracy pozytywistycznej - mówi Zdrojewski.

I przekonuje, że już ma wiele propozycji zajęć po odejściu z polityki.

Kilka dni temu, kiedy okazało się, że Zdrojewskiego zabraknie na liście kandydatów Koalicji Europejskiej do PE,

Grzegorz Schetyna oznajmił, że chce namawiać Zdrojewskiego, by ten wrócił do polityki krajowej i pociągnął listę kandydatów do Sejmu. Miałby stanąć do walki z premierem Mateuszem Morawieckim, który zapewne będzie liderem PiS w okręgu wrocławskim. Ale Zdrojewski o takim pomyśle nie chce słyszeć.

- Od wielu miesięcy informowałem Grzegorza Schetynę, że do Sejmu się nie wybieram. I zdania nie zmienię - mówi nam Zdrojewski. I zapewnia, że nie chodzi o to, że obraził się na Grzegorza Schetynę za to, że ten nie umieścił go na liście kandydatów do europarlamentu.

- Mam swoje zasady. Nie wracam do ról, które już pełniłem – tłumaczy Zdrojewski.

Już w ubiegłym roku – mówi europoseł – informował Grzegorza Schetynę o tej decyzji. Lider PO pytał go wtedy też o kandydowanie do PE. Mówił, że z powodu układów koalicyjnych może być problem z pierwszym miejscem na liście dla Zdrojewskiego. - Odpowiedziałem, że mogę kandydować z dowolnego miejsca – mówi nam były prezydent Wrocławia.

Co dalej? Bogdan Zdrojewski zastrzega, że jest jeszcze kilka dni do ustalenia pełnych list wyborczych i może coś się jeszcze zmieni, jeśli chodzi o jego kandydowanie do Parlamentu Europejskiego.

- Ale już dostałem wiele ciekawych propozycji na dalszą aktywność po odejściu z zawodowej polityki – mówi Zdrojewski. - Są ciekawe. Związane są z działalnością jako eksperta w dziedzinie samorządowej i europejskiej - zdradza. Choć przyznaje, że jego marzeniem byłby powrót do pracy naukowej i zajęć ze studentami. Jednak – jak mówi – zbyt dużo czasu upłynęło odkąd odszedł z Uniwersytetu Wrocławskiego i zajął się polityką i mogłoby się to już nie udać.