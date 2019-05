Wrocław. Alarmy bombowe aż w dziewięciu szkołach! Matury zagrożone?

Jedną ze szkół jest XII Liceum Ogólnokształcące przy pl. Orląt Lwowskich we Wrocławiu. Na miejscu są policja, straż pożarna i pogotowie. Tutaj do szkoły wczoraj przyszedł e-mail, że dziś podczas matur zostanie rozpylony gaz pieprzowy. Dyrekcja odebrała go dziś rano. Na miejsce przybyły służby, które sprawdziły w pierwszej kolejności pomieszczenia, gdzie miała być pisana matura. Uczniowie weszli do sal przed godz. 9.

W sumie we Wrocławiu służby interweniują w dziewięciu szkołach.

Straż pożarna została powiadomiona o podłożonych ładunkach wybuchowych również dwóch w Zespole Szkół Elektryczno-Mechanicznych i Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Alarmy bombowe ogłoszono również w wielu w szkołach w regionie, m.in. w Środzie Śląskiej, Bielawie, Dzierżoniowie.

Przypomnijmy, że wczoraj alarmy bombowe sparaliżowały wiele egzaminów maturalnych w całej Polsce. Niektóre z nich trzeba było przerwać i przełożyć na czerwiec. Również we Wrocławiu czy Legnicy.

Policja przestrzegła szkoły przed fałszywymi alarmami bombowymi, które mają zakłócić przebieg egzaminów maturalnych. – Za wywołanie niepotrzebnego alarmu, za informowanie o zagrożeniu, które wiemy, że nie nastąpi jest zagrożone karą do 8 lat więzienia. To jest kwestia czasu, aby te osoby wpadły – powiedział Mariusz Ciarka, rzecznik prasowy Komendanta Głównego Policji.