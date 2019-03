Wrocław. Aktywna niedziela z Pasażem Grunwaldzkim, czyli gry i zabawy dla dzieci. Za darmo (ZOBACZ SZCZEGÓŁY)

Z pozoru zwykłe gry mogą przynieść dzieciom bardzo wiele korzyści. Aktywność ruchowa dziecka oddziałuje nie tylko na jego rozwój fizyczny, ale również emocjonalny i społeczny. Dlatego tak ważne jest, by zapewnić najmłodszym odpowiednią dawkę ćwiczeń każdego dnia.

- „PLAC ZABAW to czwarte z cyklu niedzielnych wydarzeń dedykowanych najmłodszym klientom centrum. Po raz drugi stawiamy na gry podwórkowe, które motywują do ruchu i spędzania czasu w gronie rówieśników. Dzieci powinny ćwiczyć 60 minut dziennie. Aby wysiłek fizyczny przynosił efekty, wcale nie musi być monotonny i wyczerpujący. Wręcz przeciwnie – powinien być ubrany w atrakcyjną formę zabawy. Wybierając nasze wydarzenie, dawka ruchu będzie zaliczona z nadwyżką” – mówi Paulina Stach, dyrektor Pasażu Grunwaldzkiego.

A ja na to: POMIDOR!

Dzieci uwielbiają interakcję i zabawę. Dlatego z pewnością każdy uczestnik warsztatów w Pasażu Grunwaldzkim znajdzie coś dla siebie. W niedzielnym harmonogramie m.in.: animacje ruchowe, kącik plastyczny, światowy rajd kapslowy, badminton, bierki, gra w „zośkę” i klasy. Nad prawidłowym przebiegiem gier będzie czuwał Pan Pomidor wraz z grupą przyjaznych animatorów.

Brain On – czyli włączamy myślenie!

Brain On to strefa aktywująca nie tylko ciało ale i umysł! To tu dostępna będzie biblioteka gier planszowych dla każdej grupy wiekowej - od maluchów po seniorów. Nie zabraknie popularnych tytułów oraz nowości. Każdą grę będzie można wypożyczyć i wypróbować. Profesjonalni animatorzy podpowiedzą, jak dobrać grę odpowiednią do wieku, czy zainteresowań uczestników zabawy.

Z Pasażem Grunwaldzkim niedziela nigdy nie jest nudna! Warsztaty odbędą się w strefie na poziomie -1, w godzinach 12.00 – 18.00. Wstęp jest bezpłatny.